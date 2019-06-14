Русская линия
Сводка новостей от 14 июня 2019

В Пензенской области селяне устроили «народный сход» из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка Бессоновского района вышли на улицы, требуя привлечь к ответственности цыган, избивших местных жителей…

Народный сход в Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев вынужден был взять под личный контроль ситуацию в селе Чемодановка Бессоновского района, где местные жители вышли на стихийный народный сход после того, как в результате конфликта с цыганами пострадали несколько человек. Об этом губернатор сообщил в комментариях к одному из последних постов в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 14 июня, передаёт Lenta.Ru.

По словам Белозерцева, он уже провёл переговоры с временно исполняющим обязанности начальника регионального УВД и главой Бессоновского района. «Ситуация на общем жёстком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства», — пояснил он. Политик также обратился к комментаторам с просьбой воздержаться от «преждевременных выводов».

О конфликте жителей пензенского села с цыганами стало известно 14 июня. Как пишут подписчики в посвященных Пензе сообществах в социальных сетях, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». По их информации, в результате массовой драки пострадали как минимум трое местных жителей, их госпитализировали с ножевыми ранениями.

Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю. В результате селяне решили за неё заступиться.

История приобрела общественный резонанс, и обеспокоенные граждане обратились к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву через Instagram, а затем вышли на улицу.

Официальной информации о том, что на самом деле послужило причиной конфликта, на данный момент не поступало.

Русская линия

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В Пензенской области селяне устроили «народный сход» из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка Бессоновского района вышли на улицы, требуя привлечь к ответственности цыган, избивших местных жителей...

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