Русская линия
Сводка новостей от 14 июня 2019

Молдавский олигарх Плахотнюк отступил
Демократическая партия Молдавии признала своё поражение в противостоянии с социалистами и правыми…

Карта Молдавии и ПреднестровьяКризис и двоевластие в Молдавии подходит к концу, но политическая борьба между проолигархическими демократами (с одной стороны) и пророссийскими социалистами и проевропейскими правыми (с другой), обещает быть крайне напряжённой.

Последние две партии, несмотря на все свои идеологические различия, объединились против демократов в связи с тем, что их власть привела к господству в стране олигарха Плахотнюка, который начал фактически контролировать правительство и Конституционный суд.

Такая политика и огромная коррупция в стране привели демократов к поражению на последних парламентских выборах. Однако, сдаваться они не собирались. Парламентскую коалицию правых и социалистов Плахотнюк и его сторонники попытались объявить незаконной при помощи решения Конституционного суда, который вынес соответствующий вердикт. Затем они собирались распустить парламент, а до выборов оставаться у власти и по максимуму использовать административный ресурс.

Однако, осуществить свои планы до конца «демократам» не удалось. Помешал им посол США в Молдавии, который выступил против действий демократов. Что сказал американский дипломат сторонникам Плахотнюка неизвестно, но его аргументы были весьма убедительны.

В результате Демократическая партия Молдавии неожиданно признала своё поражение и приняла решение уйти в оппозицию, сообщает ТАСС.

«Мы уходим в оппозицию. <…> Правительство [Павла Филипа] подаст в отставку, все министры. Это единственный выход для преломления политического кризиса», — заявил вице-председатель партии Владимир Чеботарь на брифинге по итогам заседания Национального политического совета.

Вместе с тем Демпартия продолжит настаивать на досрочных выборах в парламент. «Независимо от последующих решений, от того, сколько будут действовать вердикт Конституционного суда, правительство будет функционировать нелегально. <…> Мы считаем, что единственным выходом из этой ситуации могут стать досрочные выборы [в парламент]. Это единственный путь для окончательного урегулирования политического кризиса», — сказал представитель партии.

Парламент Молдавии 8 июня преодолел трехмесячный кризис, после того как поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов в итоге договорилась с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который объявил эти решения неконституционными. После этого судьи временно отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы и.о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.

Как теперь будет развиваться ситуации в Молдавии, предсказать сложно. Плахотнюк и его сторонники сделали шаг назад, но сдаваться они не намерены.

Русская линия

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