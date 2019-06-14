Русская линия
Сводка новостей от 14 июня 2019

В Петербурге в комплексе «Россия — моя история» прошел казачий фестиваль

В музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история» 12 июня состоялся фестиваль народной культуры и традиций казачества России, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии. Он был организован по участии епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, а также казачьего конвоя святого царя Николая II из Сестрорецка.

Казаки, окормляемые настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери архимандритом Гавриилом (Коневиченко), прибыли со своей походной иконой святой царской семьи.

Председатель епархиального «казачьего» отдела протоиерей Димитрий Василенков отслужил молебен на начало благого дела. Он поздравил присутствовавших с праздником, пожелал казакам стойкости в служении России, укрепления воинского духа, семейного благополучия.

«История казачества как особого воинского сословия неразрывно связана с историей России, — напомнил отец Димитрий. — Благодаря своей боевой подготовке и военным традициям казачьи подразделения сыграли значительную роль в славных сражениях и внесли вклад в крупные победы русской армии».

Конная группа показала мастерство верховой езды и джигитовки. В программе праздника были также фехтование и фланкировка шашками, выступление ансамблей «Атаман» и «Хохлома», мастер-классы по боевому искусству, угощения от ресторана казачьей кухни, концерт народной песни, выступления танцевальных коллективов.

Директор комплекса «Россия — моя история» Олег Черняга и протоиерей Димитрий Василенков были награждены казачьим орденским знаком «Император Николай II».

На протяжении всего праздника конвойская икона с почетным караулом находилась на сцене. Ее уменьшенная копия была передана в дар музейно-выставочному комплексу.

В рамках фестиваля открылась фотовыставка «Альбом донских казаков Ивана Васильевича Болдырева», которая продлится до 16 июня. Экспозиция знакомит посетителей с богатой культурой и бытом казачества.

Русская линия

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В Петербурге в комплексе «Россия — моя история» прошел казачий фестиваль

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