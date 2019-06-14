Русская линия
Сводка новостей от 14 июня 2019

В Нижнем Новгороде прошел детский фестиваль научно-поискового творчества учащихся «Земля моих предков»

Подведены итоги детского фестиваля научно-поискового творчества учащихся «Земля моих предков» Нижегородской митрополии. Фестиваль проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Основные цели и задачи фестиваля — организация единой площадки приобщения учащихся, педагогов и родителей к духовным ценностям и культурно-историческим традициям Отечества; вовлечение школьников в научно-исследовательскую и познавательную деятельность в области истории, культуры и духовно-нравственных традиций; передача этих традиций подрастающему поколению для возрождения и развития национальных достижений.

В этом году на второй, итоговый этап конкурса было представлено 46 работ от учащихся 5−11 классов государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений и организаций, учреждений дополнительного образования Нижнего Новгорода и области: 29 работ из Нижегородской епархии, семь — из Выксунской епархии, десять — из Лысковской епархии.

Юные исследователи писали о тайнах и легендах Нижегородской земли, выдающихся нижегородцах, участии земляков в Великой Отечественной войне, трагических судьбах храмов Нижегородской области и их настоятелей, истории нижегородских сел и их храмов.

С итогами фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте отдела образования и катехизации Нижегородской области.

Торжественный финал фестиваля и награждение победителей, участников и их научных руководителей пройдет в рамках XIV Рождественских чтений Нижегородской митрополии.

Русская линия

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В Нижнем Новгороде прошел детский фестиваль научно-поискового творчества учащихся «Земля моих предков»

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