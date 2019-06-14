Русская линия
Сводка новостей от 14 июня 2019

Думенко призвал не слушаться Денисенко
В «ПЦУ» пригрозили «каноническими и юридическими» последствиями «иерархам», которые посмеют явиться на собор к лже-патриарху Филарету…

Лже-патриарх Филарет ДенисенкоВ том, что «ПЦУ» ожидает раскол, никто на Украине уже не сомневается. Вопрос состоит только в том, сколько с собой из «ПЦУ» сможет увести лже-патриарх Филарет Денисенко, который продолжает настаивать на восстановлении «Киевского патриархата» и уже назначил для этого дату Поместного собора 20 июня.

Тем временем, в «ПЦУ» предпринимают активные административные и иные меры, чтобы на это собрание пришло как можно меньше «архиереев». С этой целью пресс-служба «ПЦУ» выпустила специальное заявление, в котором пригрозила дисциплинарными последствиями тем, кто всё же решится уйти в раскол вместе с Денисенко.

«В связи с тем, что решением Поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15.12.2018 года, который состоялся в Малой Софии перед объединительным собором, Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путём объединения и присоединения к образованной единой Поместной православной церкви Украины, проведение каких-либо мероприятий от имени УПЦ-КП, в частности под названиями её уставных органов (Священного Синода, Архиерейского и Поместного Соборов) является незаконным», — говорится в заявлении.

В ПЦУ указали, что почетный патриарх Филарет «не имеет права единолично созывать „Поместный Собор УПЦ-КП“ ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по прекращенному уставу УПЦ-КП».

Самовольное и вне устава проведение собрания «неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия „Собора“ означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями», пригрозили в «ПЦУ».

В связи с этим здесь призвали всех «иерархов, духовенство и верующих» не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, «разрушающих единство поместной УПЦ». При этом принимать какие-либо решения по поводу самого Денисенко в «ПЦУ» опасаются, хотя всем очевидно, что он не остановится.

Русская линия

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Думенко призвал не слушаться Денисенко
В «ПЦУ» пригрозили «каноническими и юридическими» последствиями «иерархам», которые посмеют явиться на собор к лже-патриарху Филарету...

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