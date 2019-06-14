Представитель Фанара митрополит Галльский Эммануил сослужил в Киеве не только с украинскими, но и с черногорскими раскольниками…

26 мая 2019 года на Литургии в Михайловском Златоверхом монастыре Киева, которую совершал представитель Фанара митрополит Галльский Эммануил, присутствовали не только украинские раскольники из числа «ПЦУ», но и представитель непризнанной «Черногорской церкви», отколовшейся от Сербской Православной Церкви, сообщает СПЖ.

В богослужении, которое состоялось в честь 19-летия восстановления Свято-Михайловского Златоверхого собора, принял участие черногорский раскольник «архимандрит» Боян Бойович. Информацию об этом предоставили в Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви, в которой опознали Бойовича по фото, опубликованном на сайте «ПЦУ».

При этом в официальном сообщении о богослужении, в которой главе ПЦУ Епифанию Думенко сослужили представители Фанара, о черногорском раскольнике не упоминается. Тем не менее, фанарские представители не могли не знать, с кем вступают в евхаристическое общение.

До момента образования «ПЦУ» представители раскольнической церкви Черногории имели неоднократные контакты с УПЦ КП и, судя по всему, отношения неканонических структур до сих пор продолжаются, а Фанар их активно поддерживает.

На фоне заявлений властей Черногории о том, что они будут добиваться автокефалии «Черногорской церкви» по украинскому сценарию, сослужение митрополита Галльского Эммануила с черногорским раскольником — это недобрый сигнал, говорящий о дальнейших планах Фанара по признанию раскольников в других Поместных Православных Церквях.

Русская линия