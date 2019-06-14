Русская линия
Сводка новостей от 14 июня 2019

Председатель ОВЦС встретился с генеральным секретарем «Ассамблеи народов Евразии»

13 июня 2019 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона с генеральным секретарем Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», председателем правления Евразийского банка развития А.Ю. Бельяниновым, сообщает служба коммуникации ОВЦС.

В числе участников беседы также были первый заместитель генерального секретаря — руководитель Генерального секретариата «Ассамблеи народов Евразии» С.К. Смирнова, заместитель руководителя Генерального секретариата этой организации Л.А. Трунина, члены Ассамблеи Ф.В. Булдаков и Е.Е. Оленич.

Со стороны Отдела внешних церковных связей во встрече участвовали секретарь председателя ОВЦС священник Александр Карзан, сотрудник Секретариата ОВЦС по делам дальнего зарубежья диакон Андрей Титушкин.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата и Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».

Русская линия,

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Председатель ОВЦС встретился с генеральным секретарем «Ассамблеи народов Евразии»

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