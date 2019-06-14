|Сводка новостей от 14 июня 2019
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Святейший Патриарх Кирилл: «Строительство храмов никак не должно становиться предметом борьбы, в том числе политической»
Недобрый сигнал для Сербской Православной Церкви
Молдавский олигарх Плахотнюк отступил
Румыны на Афоне пытались обокрасть Пресвятую Богородицу
Вучич просит Джукановича отказаться от ущемления прав верующих Сербской Православной Церкви
В Пензенской области селяне устроили «народный сход» из-за конфликта с цыганами
Думенко призвал не слушаться Денисенко
Этот день в Русской истории
На телеканале «Спас» стартует специальный проект о возрождении деревянных храмов Русского Севера
В Петербурге в комплексе «Россия — моя история» прошел казачий фестиваль
В Нижнем Новгороде прошел детский фестиваль научно-поискового творчества учащихся «Земля моих предков»
В Москве прошла пресс-конференция, посвященная конкурсу «Новая библиотека»