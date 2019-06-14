Русская линия
Сводка новостей от 14 июня 2019

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная конкурсу «Новая библиотека»

13 июня 2019 года в МИА «России сегодня» в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная конкурсу «Новая библиотека». Об этом сообщает пресс-служба Издательского Совета.

В мероприятии приняли участие: помощник председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви писатель Дмитрий Володихин, главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев, заместитель председателя правления Союза писателей России Василий Дворцов.

Конкурс «Новая библиотека» включает три направления: номинация имени Ф.М. Достоевского «За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии», номинация имени С.Т. Аксакова «За выдающуюся книгу для подросткового чтения», номинация имени святых благоверных Петра и Февронии «За выдающуюся книгу о счастливой семейной жизни».

Прием заявок на конкурс начался 1 июня 2019 года и продлится до 15 января 2020 года.

Как отметил Дмитрий Володихин, правом подачи книг на конкурс обладают правящие архиереи, синодальные учреждения, редакции литературных журналов, издательства, лауреаты Патриаршей литературной премии, литературные объединения, имеющие электронную страничку в сети не менее пяти лет. На конкурс принимаются книги объемом не менее 10 авторских листов (400 тысяч знаков с пробелами), изданные в течение 2018 и 2019 годов. «Подаваемые на конкурс произведения должны соответствовать христианскому духу и мировидению», — подчеркнул Дмитрий Володихин.

В ходе пресс-конференции Василий Дворцов сообщил о направлениях взаимодействия писательского сообщества и Русской Православной Церкви. Станислав Куняев рассказал о важности христианского просвещения и значении церковных премий для литературного процесса.

Русская линия

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В Москве прошла пресс-конференция, посвященная конкурсу «Новая библиотека»
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