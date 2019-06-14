Закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской Православной Церкви и передачу её храмов черногорским раскольникам, «неминуемо ухудшит добрые отношения между Белградом и Подгорицей». Об этом заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич, сообщает ТАСС.

«Я получил анализ предложенного черногорскому парламенту законопроекта, и мы через Венецианскую комиссию попробуем попросить, чтобы этот законопроект не принимали, так как он негативно скажется на сербах, которые имеют свою Церковь в Черногории. У меня как у президента страны, который заботится о положении сербов и не желает портить отношения с Черногорией, есть просьба к властям в Черногории, не принимать такой акт. Это моя просьба, надежда и желание, поскольку Сербская Православная Церковь веками существует на этой территории, является убежищем не только сербов, но и тех, кто считает себя черногорцами или представителями других национальностей», — заявил президент Сербии.

«Любая угроза имуществу Сербского Патриархата в Черногории неминуемо приведёт к ухудшению отношений, а мы этого не хотим, мы хотим наилучших отношений с Черногорией», — отметил Александр Вучич.

Прислушается ли президент Черногории Джуканович к своему сербскому коллеге, неизвестно. Но шансов на это очень мало.

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