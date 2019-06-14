На телеканале «Спас» стартует специальный проект о возрождении деревянных храмов Русского Севера, сообщает Православие.Ru.

Съемочная группа телеканала вместе с добровольцами проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» отправились в экспедицию по Архангельской области, чтобы рассказать, как сотни неравнодушных волонтеров со всей России уезжают на несколько недель в удаленные северные деревни, чтобы восстанавливать древние святыни Православия и памятники деревянного зодчества.

Первыми точками на северном маршруте «Спаса» станут Ворзогоры, Поле, Подпорожье и Тулгас. Об экспедициях и их участниках и о том, как возрождение одного храма меняет судьбы сотен людей — в репортажах проекта в программе «Новый день» (19:00 мск).

Первый сюжет выйдет в эфир 26 июня.

Русская линия