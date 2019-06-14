Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Высшего церковного совета призвал духовенство и архиереев сделать правильные выводы из печальных событий, которые произошли в Екатеринбурге в связи с протестами против строительства собора святой Екатерины, сообщает Патриархия.Ru.

Патриарх обратил внимание, что в протестах приняла участие многочисленная молодёжь. «Скажу вещь, может быть, вполне банальную: люди в этом возрасте очень восприимчивы, легко внушаемы, легко организуемы. И мы знаем, что сейчас в нашем обществе происходит. Например, организовали группу молодежи, которая не имела никакого отношения к возведению храма в Екатеринбурге. Мне удалось ознакомиться с тем, какой информацией люди обменивались в социальных сетях, — это была хорошо организованная акция, в которой принимала участие молодежь. Но почему же она так легко поддалась тем, кто призывал отказаться от выбранного участка? Идея построить храм в этом месте была совершенно логична; справа и слева от храма предполагалось разбить парк, а также сделать красивую набережную, по которой могли бы гулять люди. То есть предполагалось превратить это место в самое замечательное место города — и что в результате? А в результате мы получили то, что получили», — заявил Его Святейшество.

«Глубоко убеждён, что все эти идеи необходимо было представить визуально — не просто ставить заборчик, а разместить на нём виды всего того, что здесь будет построено. Может быть, это не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство. Из всего этого нужно вынести определенные уроки. Если мы начинаем такое доброе дело, как строительство храма, мы должны убедительно представить свой проект людям, ради которых этот храм и строим», — отметил Патриарх Кирилл.

«Строительство храмов никак не должно становиться предметом борьбы, в том числе политической. А факт, что в данном конфликте присутствовало политическое измерение, совершенно очевиден. Наши города понесли колоссальный ущерб от тотального разрушения храмов в послереволюционную эпоху, страна практически изменила своё лицо. Мы имеем моральное, историческое право строить и восстанавливать храмы, но нам следует это делать таким образом, чтобы строительство объединяло людей», — подытожил Предстоятель.

«Думаю, пример Москвы должен быть важным для всей страны. В обезбоженных, лишённых всяких религиозных символов огромных новостройках Москвы сотни тысяч жителей не имели ни одного храма. Сейчас мы наблюдаем, как появляются новые храмы, нередко замечательной архитектуры, — как же они влияют на эстетику условий проживания! И, конечно, дело не только в эстетике, духовный фактор также имеет очень большое значение. Что же происходит? Мы делаем что-то невероятное? Но если в Москве уничтожили „сорок сороков“, то почему же не восстановить хотя бы их часть? Так и по всей стране — все уничтожалось под корень. Разве мало было взорванных храмов, монастырей, тех, кто был расстрелян на этих руинах? Поэтому наша общая задача заключается в том, чтобы идти вперед, объединяя людей, укрепляя веру в духовные начала жизни и одновременно развивая добрые отношения и конструктивный диалог с теми, кто не всегда и не вполне с нами согласен», — заключил Патриарх Кирилл.

Русская линия