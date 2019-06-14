В ночь на 13 июня 2019 гола в древнем афонском монастыре Иверон неизвестные разбили стекло чудотворной Иверской иконы Божией Матери «Вратарница» и украли все драгоценности, которые верующие дарили Пресвятой Богородице в знак благодарности за многочисленные чудотворения и исцеления, сообщает портал «Афонит» со ссылкой на сайт Romfea.

Через несколько минут монах, пришедший в параклис зажигать лампады, обнаружил преступление и немедленно сообщил настоятелю архимандриту Нафанаилу.

Сообщается, что полиция, береговая охрана и администрация Афона оперативно работали для обнаружения преступников и возвращения украденного.

Трое из пятерых подозреваемых задержаны. По предварительной информации, они из Румынии. Оказавшись в ловушке в ущелье горы, преступники выбросили драгоценности, которые были собраны и возвращены в монастырь.

У верующих поступок этих несчастных может вызвать лишь недоумение и жалость к самим преступникам. Красть у Пресвятой Богородицы — это самое последнее, что может прийти в голову любому здравомыслящему человеку, который боится Бога.

В настоящее время греческая полиция ведёт следствие, возбуждено уголовное дело, и святотатцев ждёт наказание. Но тюремный срок — это не самое страшное, чего стоит опасаться преступникам. Наказание, которое последует за это преступление от Бога, может оказаться куда более серьёзным, чем любой тюремный срок.

Иверская икона Пресвятой Богородицы — одна из наиболее известных и почитаемых в православном мире. Согласно Преданию, она была написана евангелистом Лукой, долгое время находилась в малоазийской Никее, а с начала XI в. неотлучно пребывает в Иверском монастыре на Святой Горе Афон.

Множество исторических данных сохранилось о случаях исцелений у Иверской иконы недужных, слепых, хромых и бесноватых. По молитвам у чудотворного образа, братия Иверского монастыря неоднократно получала чудесную помощь во время недостатка муки, вина и масла.

Русская линия