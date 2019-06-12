Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия, которая контролируется местным олигархом Плахотнюком, готовит его физическое устранение. Об этом он заявил в среду вечером в прямом эфире Национального общественного телеканала Moldova1, сообщает Интерфакс.

В субботу Партия социалистов и правый блок ACUM создали парламентское большинство в количестве 61 (из 101) депутата, утвердили состав правительства и подписали Соглашение о деолигархизации страны. Однако, Конституционный суд, который выполняет указания Плахотнюка, признал решения парламента незаконными, в результате чего в Молдавии образовалось двоевластие.

«У меня есть информация об этом из своих источников. Демпартия стремится любой ценой сохранить власть. А для этого демократам нужно устранить президента. Я вам скажу, для чего им это нужно: для того, чтобы сделать новую власть нефункциональной. Если не будет президента Додона, некому будет промульгировать принимаемые парламентом законы, а значит, они не будут работать, и Демпартия останется у власти», — отметил Додон.

По его словам, с этой целью Демпартия пытается отстранить его от власти любыми путями.

«Они пытались через прокуратуру, через возбуждение уголовных дел. Однако, президента может отстранить от должности только парламент. Тогда они решили запугивать меня и членов моей семьи. Много можно говорить на эту тему. Они надеялись, что я испугаюсь и подам в отставку. Поэтому и требовали отставки. Тоже не вышло. Они надеялись, что я уеду за границу, очень бы этого хотели. Не дождутся», — сказал президент.

Он сообщил, что в этой ситуации демократы стали рассматривать возможность физической ликвидации президента. «У меня есть информация от своих служб, что пытались найти киллера — сначала в Молдавии, потом вышли на бандитов в Одессе. Я всё знаю, но я не уступлю», — заявил Додон.

Он подчеркнул, что останется в должности и будет со всех сил поддерживать созданное парламентское большинство и правительство Партии социалистов и блока ACUM.

«Впервые за 27 независимости Молдавии объединились правые и левые, объединились идеологически несовместимые партии. Они нашли общий язык, пришли к консенсусу, чтобы освободить Молдавию от олигарха, сделать то, чего хотят 90 процентов жителей страны. И я буду им в этом помогать», — заявил Додон, выразив надежду, что созданное коалиционное большинство просуществует все четыре года мандата нынешнего парламента.

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