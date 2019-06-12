Русская линия
Сводка новостей от 12 июня 2019

Митрополит Екатеринбургский Кирилл: «Его искренний труд мы ценим не меньше, чем труды тех, кто остался в то трудное время верен Царю, его семье и воинской присяге»
В музейно-выставочном центре на Ганиной Яме открылась выставка, посвященная Н.А. Соколову, расследовавшему убийство Царской семьи…

Документы предварительного следствия, произведенного судебным следователем по особо важным делам Н.А. Соколовым по делу об убийстве императора Николая8 июня 2019 года в музейно-выставочном центре монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл открыл выставку «Пенза — Париж. Царский путь следователя Н.А. Соколова (1882−1924)». Об этом информирует пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В своем слове владыка Кирилл напомнил гостям, что имя Н.А. Соколова неразрывно связано с Царской семьей, поскольку Николай Алексеевич был монархистом, любил Россию и не принял изменений, произошедших в 1917 году. «Николай Алексеевич перешел линию фронта, чтобы добраться до войск, которыми командовал генерал Колчак. Он стал одним из ближайших помощников Верховного главнокомандующего, который и доверил ему следствие по делу о цареубийстве. В этом году исполняется уже 95 лет со дня кончины следователя Соколова, но для нас он навсегда останется образом такого русского человека, которому, если поручают дело, то он доводит его до конца, — отметил владыка Кирилл. — Ведь гигантскую часть тех свидетельств, которые мы имеем о пребывании Царской семьи в Екатеринбурге, мы имеем благодаря трудам Николая Алексеевича».

Правящий архиерей рассказал, что именно Н.А. Соколов первым прошел крестный путь от Ипатьевского дома до Ганиной Ямы и именно он провел основную часть исследований на месте убийства и захоронения Царственных страстотерпцев.

«Его искренний труд мы ценим не меньше, чем труды тех, кто остался в то трудное время верен Царю, его семье и воинской присяге, — доктора Боткина, повара Харитонова, помощников Демидовой и Труппа, и всех тех, кто хотел бы быть с ними, но кого разлучили с Царской семьей, кого расстреляли в 1918 году, кого безбожная большевистская власть уничтожила еще до подвига святых Царственных страстотерпцев, — сказал архиерей. — Для нас, хранителей памяти, нет никаких мелочей, мы помним и о тех, кто и после кончины Августейшей семьи продолжал путь служения Родине и увековечивания памяти о Государе».

В завершение владыка Кирилл поблагодарил сотрудников музея, сохраняющих память о Царской семье.

На церемонии открытия выставки присутствовали: П.А. Сарандинаки — гражданин США, потомок генерал-лейтенанта С.Н. Розанова, друга Н.А. Соколова; следователь следственной группы по расследованию особо важных дел СК РФ А.И. Безматерных; представители Государственного архива Пермского края.

Выставку также посетила землячка Н.А. Соколова, исследователь его биографии О.Ю. Каменская, рассказавшая о купеческой семье Соколовых, о том, где был крещен Н.А. Соколов, где учился и жил в детские годы. Она передала в дар монастырскому музею частицы земли с малой родины следователя.

В экспозиции также представлен очерк историка М.И. Вебера «Жизнь и смерть Николая Соколова (1882−1924)», основанный на архивных источниках. Работа получила научный гриф Института истории и археологии Уральского отделения РАН.

Выставка открыта для посетителей до конца 2019 года, вход свободный. Справки по тел.: +7 (343) 219-08-47, +7 (902) 876-29-66.

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Митрополит Екатеринбургский Кирилл: «Его искренний труд мы ценим не меньше, чем труды тех, кто остался в то трудное время верен Царю, его семье и воинской присяге»
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