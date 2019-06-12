В Элладской Православной Церкви опровергли информацию о том, что Афинская Архиепископия якобы признала автокефалию «ПЦУ»…

Афинская Архиепископия: Архиепископ Афинский Иероним не ожидал, что на Фанаре будет Епифаний Думенко

Присутствие Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима на вечерней молитве вместе с главой «ПЦУ» Епифанием Думенко в Константинопольской Патриархии ни в коей мере не означает признания автокефалии этой неканонической структуры Элладской Православной Церковью, заявили РИА Новости в Афинской Архиепископии.

Владыка Иероним в понедельник прибыл в резиденцию Константинопольского Патриарха Варфоломея в связи с его предстоящим тезоименитством. Архиепископа сопровождали несколько митрополитов.

Во второй половине дня в монастыре «Живоносный источник» прошла великая вечерня в честь святых апостолов Варфоломея и Варнавы. На неё неожиданно прибыл и глава «ПЦУ» Епифаний Думенко, которого намеренно посадили рядом с Архиепископом Афинским Иеронимом.

После службы Думенко подарил Предстоятелю Элладской Церкви архиерейскую панагию. И в итоге в СМИ появилось множество совместных фотографий Архиепископа Иеронима и главы «ПЦУ». При этом оставаться на дальнейшие торжества владыка Иероним не стал и вскоре вернулся в Афины.

«Ни в коем случае нельзя считать признанием автокефалии присутствие Архиепископа Иеронима на вечерне вместе с Епифанием», — сказал источник в Архиепископии на просьбу прокомментировать, как можно расценивать этот факт.

«Блаженнейший поехал поздравить Патриарха Варфоломея с именинами. Для нас Константинопольская Церковь всегда являлась и является материнской Церковью», — пояснил собеседник агентства. По его словам, Архиепископ Афинский Иероним «не ожидал, что там будет Епифаний».

«Мы очень деликатно относимся к теме автокефалии. В марте мы не стали обсуждать её на Синоде, решили вынести на Архиерейский Собор», — сказал он. «Здесь нужно соблюсти равновесие», — подытожил собеседник агентства.

На официальном сайте Элладской Православной Церкви информация о поездке владыки Иеронима в Константинопольский Патриархат не публиковалась.

Русская линия