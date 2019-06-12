Русская линия
Сводка новостей от 12 июня 2019

Афинская Архиепископия: Архиепископ Афинский Иероним не ожидал, что на Фанаре будет Епифаний Думенко
В Элладской Православной Церкви опровергли информацию о том, что Афинская Архиепископия якобы признала автокефалию «ПЦУ»…

Архиепископ Афинский Иероним и глава ПЦУ Епифаний ДуменкоПрисутствие Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима на вечерней молитве вместе с главой «ПЦУ» Епифанием Думенко в Константинопольской Патриархии ни в коей мере не означает признания автокефалии этой неканонической структуры Элладской Православной Церковью, заявили РИА Новости в Афинской Архиепископии.

Владыка Иероним в понедельник прибыл в резиденцию Константинопольского Патриарха Варфоломея в связи с его предстоящим тезоименитством. Архиепископа сопровождали несколько митрополитов.

Во второй половине дня в монастыре «Живоносный источник» прошла великая вечерня в честь святых апостолов Варфоломея и Варнавы. На неё неожиданно прибыл и глава «ПЦУ» Епифаний Думенко, которого намеренно посадили рядом с Архиепископом Афинским Иеронимом.

После службы Думенко подарил Предстоятелю Элладской Церкви архиерейскую панагию. И в итоге в СМИ появилось множество совместных фотографий Архиепископа Иеронима и главы «ПЦУ». При этом оставаться на дальнейшие торжества владыка Иероним не стал и вскоре вернулся в Афины.

«Ни в коем случае нельзя считать признанием автокефалии присутствие Архиепископа Иеронима на вечерне вместе с Епифанием», — сказал источник в Архиепископии на просьбу прокомментировать, как можно расценивать этот факт.

«Блаженнейший поехал поздравить Патриарха Варфоломея с именинами. Для нас Константинопольская Церковь всегда являлась и является материнской Церковью», — пояснил собеседник агентства. По его словам, Архиепископ Афинский Иероним «не ожидал, что там будет Епифаний».

«Мы очень деликатно относимся к теме автокефалии. В марте мы не стали обсуждать её на Синоде, решили вынести на Архиерейский Собор», — сказал он. «Здесь нужно соблюсти равновесие», — подытожил собеседник агентства.

На официальном сайте Элладской Православной Церкви информация о поездке владыки Иеронима в Константинопольский Патриархат не публиковалась.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Афинская Архиепископия: Архиепископ Афинский Иероним не ожидал, что на Фанаре будет Епифаний Думенко
В Элладской Православной Церкви опровергли информацию о том, что Афинская Архиепископия якобы признала автокефалию «ПЦУ»...

Митрополит Екатеринбургский Кирилл: «Его искренний труд мы ценим не меньше, чем труды тех, кто остался в то трудное время верен Царю, его семье и воинской присяге»
В музейно-выставочном центре на Ганиной Яме открылась выставка, посвященная Н.А. Соколову, расследовавшему убийство Царской семьи...

В Екатеринбурге обсуждают перечень мест для строительства собора святой Екатерины
В екатеринбургской Гордуме прошло второе заседание рабочей группы по организации опроса о месте возведения собора...

Владимир Легойда: «Важно дать обществу все ответы на уже прозвучавшие вопросы»
Глава Синодального информационного отдела прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова, указав на кризис доверия полиции...

ОВЦС УПЦ опубликовал третий номер Информационного бюллетеня о нарушении прав верующих на Украине
Бюллетень содержит информацию о более чем десяти случаях притеснения верующих УПЦ раскольниками и власть предержащими...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день рождения св. князя Александра Невского и Императора Петра Великого, мы вспоминаем выдающегося российского военачальника светлейшего князя П.Х. Витгенштейна...

В Петрозаводске завершился II Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль «Юные голоса Онего»

В Нило-Столобенской пустыни прошли торжества по случаю 425-летия основания обители

Возрожден один из главных монастырей Русского Севера — Нило-Сорская пустынь

Проект реконструкции аэропорта Соловки проходит согласование с ЮНЕСКО

В Санкт-Петербурге прошла V межконфессиональная спартакиада

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика