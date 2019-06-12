Русская линия
Сводка новостей от 12 июня 2019

Проект реконструкции аэропорта Соловки проходит согласование с ЮНЕСКО

Проект реконструкции аэропорта Соловки в Архангельской области находится на согласовании с ЮНЕСКО, после его одобрения на объекте могут начаться работы. Об этом в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил губернатор региона Александр Орлов.

«Есть требование — проект согласовать с ЮНЕСКО, и этим сейчас занимаются специалисты, идет согласование проекта. Мы представили материалы и рассчитываем на то, что <…> сможем при необходимости доработать этот проект и начать проведение всех контрактных работ», — сказал собеседник агентства. «Он [аэропорт] должен органично вписываться, [соблюдать] требования высотности, размера, внешнего вида. Не может быть ярких красок — все это учитывается», — добавил Орлов.

На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции аэропорта предусматривает строительство служебно-пассажирского здания с привокзальной площадью, объектов метеорологического и орнитологического обеспечения полетов, контрольно-пропускного пункта, склада техники и оборудования, открытой стоянки для двух пожарных автомобилей, резервуаров противопожарного запаса воды, объектов электроснабжения, а также комплекса очистных сооружений поверхностных стоков с резервуар-накопителем бытового стока и насосной станцией.

Орлов добавил, что из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы соловецкого аэропорта с 5 июня авиарейсы из Архангельска на Соловки выполняют только вертолеты вместо самолетов.

Аэропорт Соловки располагается на Соловецких островах в Архангельской области, он выполняет роль регионального авиатранспортного узла, обеспечивающего регулярные авиарейсы и обслуживание самолетов. Аэропорт располагает одной взлетно-посадочной полосой, протяженность которой 1500 м при ширине в 36 м. Посадочная площадка способна принимать самолеты L-410, Ан-2, Ан-24, Ан-26, Як-40, ЕМВ-120, вертолеты Ми-8 и их модификации. Общая стоимость работ по модернизации аэропорта на Соловецких островах оценивается в 2,5 млрд рублей, завершить реконструкцию планируется в 2021 году.

Русская линия

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Проект реконструкции аэропорта Соловки проходит согласование с ЮНЕСКО

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