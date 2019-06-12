Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда напомнил, что в деле журналиста Ивана Голунова важно соблюдать презумпцию невиновности, а сам резонанс вокруг его задержания демонстрирует кризис доверия общества к правоохранительной системе, сообщает Фома.Ru.

Журналист Иван Голунов, регулярно публикующий материалы-расследования о коррупции, был задержан 6 июня сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре. По версии следствия, Голунов совершил «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Сам Голунов обвинение отрицал — по его словам, речь шла о провокации против него, организованной фигурантами его журналистских расследований.

С самого начала журналист был помещён под домашний арест, в ходатайстве о заключении его под стражу, направленном следствием, суд отказал. Вскоре после этого в его защиту выступили ведущие российские СМИ, вскоре глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что по результатам проверки из полиции будут уволены сразу два генерала, которые имеют отношение к этому задержанию, поскольку никаких реальных доказательств преступления, совершенного журналистом, у полиции нет.

Сразу после задержания Голунова Владимир Легойда высказался по поводу случившегося в своем Telegram-канале:

«Я не знаю, виновен или нет Иван Голунов в том, в чем его обвиняют. Надеюсь, что нет. И очень надеюсь, что в любом случае обществу будут представлены веские, без тени сомнения аргументы — в пользу одного или другого. Потому что презумпция невиновности. А не потому, что „он наш коллега, он на это не способен“. Никто не знает, кто и на что способен. Даже про себя. Так что это — не аргумент. А вот презумпция невиновности должна работать. На практике».

После того, как арест журналиста вызвал в Москве уличные протесты, глава Синодального отдела заявил:

«В обществе накопились вопросы к правовой системе и судам, но это не значит, что решать, кто в чем виновен, а кто нет, должно журналистское или любое другое сообщество. Виновность должна устанавливаться только в суде».

Он также отметил значение общественного резонанса в деле Голунова, выразив надежду на то, что это поможет обеспечить прозрачность и непредвзятость работы правоохранительной системы.

При этом Владимир Легойда отметил, что видит опасность в том, что решение о виновности или невинности человека выносится по факту того: вышли за него на улицу или нет. Подчеркнув, что все это должно проходить исключительно в правовом поле.

«Любой человек, в том числе подозреваемый и задержанный, заслуживает человеческого отношения, — отметил Владимир Легойда. — Полагаю, собственная безопасность полиции разберётся, что там было или не было при задержании и позже. И общество получит все ответы на уже прозвучавшие вопросы.

Русская линия