9 июня 2019 года, в праздник обретения мощей преподобного Нила Столобенского (1667), в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь Тверской митрополии прошли торжества по случаю 425-летия основания обители, сообщает пресс-служба Тверской епархии. Божественную литургию в главном храме монастыря — Богоявленском соборе — возглавил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Новгородский и Старорусский Лев, ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, епископ Боровичский и Пестовский Ефрем, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, епископ Великолукский и Невельский Сергий, епископ Юрьевский Арсений, а также благочинный монастырей и монастырских подворий Тверской епархии, наместник монастыря архимандрит Аркадий (Губанов), духовенство Тверской епархии, братия Нило-Столобенской обители в священном сане.

В храме молились настоятельницы женских монастырей Тверской митрополии, представители светской власти, многочисленные паломники.

Богослужебные песнопения исполнил хор Московской духовной академии.

По окончании Литургии было пропето величание преподобному Нилу. Праздник завершился крестным ходом вокруг обители с мощами преподобного Нила Столобенского. Рака с мощами святого была еще долгое время открыта для поклонения верующих, в большом количестве собравшихся в этот день на монастырском острове, чтобы почтить память преподобного.

Глава Тверской митрополии поблагодарил за совместную молитву прибывших на праздник архиереев и поздравил верующих с 425-летием основания святой обители.

Накануне вечером в Богоявленском соборе монастыря были совершены малая вечерня с акафистом преподобному Нилу и всенощное бдение, которое возглавил митрополит Тверской Савва.

Русская линия