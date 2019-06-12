Бюллетень содержит информацию о более чем десяти случаях притеснения верующих УПЦ раскольниками и власть предержащими…

ОВЦС УПЦ опубликовал третий номер Информационного бюллетеня о нарушении прав верующих на Украине

Отдел внешних церковных связей УПЦ продолжает публикацию собственного информационного бюллетеня о нарушениях прав верующих и священнослужителей УПЦ. Очередной, третий номер бюллетеня охватывает период с 29 мая по 10 июня 2019 года.

За этот период было зафиксированы и подтверждены десятки случаев грубого нарушения прав прихожан и священнослужителей УПЦ на Украине.

Глава «Фактическая информация о захвате храмов и о других случаях применения физической силы и оказания давления на прихожан УПЦ с целью принудительного перевода храмов и религиозных общин в ведение «ПЦУ» насчитывает 10 конкретных случаев, которые приводятся в документе.

Глава «Случаи прямого административного и силового давления на священнослужителей УПЦ со стороны органов государственной власти Украины» — 2 случая.

Глава «Защита прав священнослужителей и прихожан УПЦ в судебном поле» рассказывает о решении Луцкого районного суда Волынской области удовлетворить жалобу священника Василия о бездеятельности прокурора Волынской области, внести сведения о совершении уголовного преступления в ЕРГР, подробно опросить заявителя, свидетелей и начать досудебное расследование.

Просмотреть и скачать бюллетень на русском языке можно на сайте ОВЦС УПЦ.

Архив всех бюллетеней доступен в разделе «Информационный бюллетень», к которому можно перейти через меню сайта ОВЦС УПЦ: «Правозащитникам» → «Информационный бюллетень».

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