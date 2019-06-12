|Сводка новостей от 12 июня 2019
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Афинская Архиепископия: Архиепископ Афинский Иероним не ожидал, что на Фанаре будет Епифаний Думенко
Митрополит Екатеринбургский Кирилл: «Его искренний труд мы ценим не меньше, чем труды тех, кто остался в то трудное время верен Царю, его семье и воинской присяге»
В Екатеринбурге обсуждают перечень мест для строительства собора святой Екатерины
Владимир Легойда: «Важно дать обществу все ответы на уже прозвучавшие вопросы»
Этот день в Русской истории
В Петрозаводске завершился II Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль «Юные голоса Онего»
В Нило-Столобенской пустыни прошли торжества по случаю 425-летия основания обители
Возрожден один из главных монастырей Русского Севера — Нило-Сорская пустынь
Проект реконструкции аэропорта Соловки проходит согласование с ЮНЕСКО