В Петрозаводске завершился II Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль «Юные голоса Онего». В фестивале приняли участие более 400 юных музыкантов из России и зарубежья, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В актовом зале Петрозаводского государственного университета состоялся гала-концерт, а также награждение участников и победителей фестиваля. С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля обратился заместитель министра культуры Республики Карелия С.И. Соловьев.

В этом году музыкальная комиссия под председательством заслуженного работника культуры и почетного работника высшего профессионального образования РФ Е.Н. Боброва присудила гран-при фестиваля хору мальчиков и юношей Национальной оперы «Эстония» под руководством председателя Ассоциации эстонских хоровых дирижеров Хирво Сурва. По окончанию гала-концерта сводный хор фестиваля под аккомпанемент сводного оркестра Петрозаводской государственной консерватории исполнил гимн России и песню об Александре Невском.

Накануне, в праздник Вознесения Господня, участники II хорового фестиваля приняли участие в Божественной литургии в кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского города Петрозаводск. По благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, во время богослужения дети спели Херувимскую песнь.

Во время фестиваля художественный руководитель хора мальчиков и юношей Национальной оперы «Эстония» Хирво Сурва провел мастер класс для российских хоровых коллективов-участников фестиваля. Художественные руководители из России получили возможность ознакомиться с европейским опытом обучения и подготовки юных исполнителей.

На фестивале прозвучали церковные песнопения и русские народные песни.

Для гостей Петрозаводска были организованы экскурсии по городу и музеям столицы Карелии.

По замыслу организаторов фестиваля, его результатом, среди прочего, должно стать знакомство его участников с традиционными нравственными ценностями, сформированными в жизни народа Русской Православной Церковью.

Фестиваль является частью Международного православного культурно-просветительского проекта «Александр Невский», посвященного юбилейным торжествам в честь 800-летия со дня рождения великого князя Александра Ярославича, которые будут отмечаться в 2021 году.

II Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль «Юные голоса Онего» проводится при поддержке Патриаршего совета по культуре, Петрозаводской и Карельской епархии Русской Православной Церкви, Правительства Республики Карелия.

Генеральные спонсоры фестиваля — благотворительный фонд «Достойно Есть» и благотворительный фонд «Северный духовный путь».

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