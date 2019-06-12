Собор стал первым после избрания Предстоятелем архиепископа Верейского Евгения…

11 июня 2019 года в Таллине состоялся Собор Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, который рассмотрел текущее положение дел Эстонской Церкви, сообщает официальный сайт ЭПЦ МП.

По Уставу ЭПЦ в Соборе принимают участие все представители духовенства, кроме находящихся за штатом или в запрете и по одному представителю мирян от каждого прихода.

Утром в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» состоялась встреча Предстоятеля Эстонской Православной Церкви митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения, епископа Нарвского и Причудского Лазаря и викария Таллинской епархии епископа Маардуского Сергия.

После чтения входных молитв и окончания часов митрополит Евгений совершил Божественную Литургию, за которой Предстоятелю сослужило духовенство Таллинской и Нарвской епархий.

Работа Собора началась с пения тропаря Вознесению Господню, после чего владыка Евгений обратился ко всем участникам с приветственным словом.

Повестка дня включала в себя доклады о жизни Таллинской и Нарвской епархий, годовой отчёт Издательского отдела ЭПЦ МП, финансовый отчёт Управления ЭПЦ МП за 2018 год и бюджет на 2019 год, отчёт Ревизионной комиссии ЭПЦ МП и рассмотрение текущих вопросов.

В ходе работы Собора были утверждены бюджет на текущий год и Положение о наградах Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

Собор завершился заключительным словом митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения и пением кондака Вознесению Господню.

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