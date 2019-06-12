Русская линия
Сводка новостей от 12 июня 2019

В Санкт-Петербурге прошла V межконфессиональная спартакиада

На стадионе «Nova Arena» 11 июня состоялась пятая межконфессиональная спартакиада. Шестнадцать команд, представлявшие конфессии и национальности, соревновались в четырех видах спорта — мини-футболе, силовом комплексе ГТО, перетягивании каната и шахматах. Спартакиада была приурочена ко Дню России. Об этом информирует ИА «Вода живая».

Организаторы — епархиальный отдел по взаимодействию со спортивными организациями и городской комитет по физкультуре и спорту. Спартакиада прошла при финансовой поддержке строительной компании ЛСР.

Перед стартом спартакиады выступил мужской хор храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» и ансамбль «Наири» Армянской Апостольской Церкви Санкт-Петербурга.

Напутственные слова участникам произнесли руководители петербургских религиозных конфессий.

Председатель отдела по взаимодействию со спортивными организациями иерей Богдан Полевой зачитал обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

«Любое соревнование ставит своей целью выявить победителя. Дух состязания, спортивный азарт присущ большинству людей и заложен в человеке изначально. Однако соперничество на спортивной площадке не должно приводить к агрессии, злобе или неуважению. Напротив, здесь найдется место мужеству, благородству и честности. Традиционно Петербург — это город многих религий, ведущих диалог. Искреннее желаю всем участникам добрых, братских отношений, честной спортивной борьбы и успехов!», — сказано, в частности, в послании.

Руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева отметила, что межконфессиональная олимпиада стала заметным событием в жизни города. Соревнования отражают дух Санкт-Петербурга, где люди разных вероисповеданий и национальностей живут в мире и согласии. После церемонии открытия представители конфессий обсуждали вопросы развития спартакиады.

Мини-футбольный турнир выиграла команда «Митрополия», иерей Димитрий Дмитриев взял «серебро» в соревнованиях шахматистов. В общем зачете команда епархии заняла второе место.

«Победителей как таковых здесь нет — мы получаем удовольствие от игры друг с другом, а самое главное — поддерживаем дружеский дух», — сказал отец Димитрий корреспонденту ИА «Вода живая».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Афинская Архиепископия: Архиепископ Афинский Иероним не ожидал, что на Фанаре будет Епифаний Думенко
В Элладской Православной Церкви опровергли информацию о том, что Афинская Архиепископия якобы признала автокефалию «ПЦУ»...

Митрополит Екатеринбургский Кирилл: «Его искренний труд мы ценим не меньше, чем труды тех, кто остался в то трудное время верен Царю, его семье и воинской присяге»
В музейно-выставочном центре на Ганиной Яме открылась выставка, посвященная Н.А. Соколову, расследовавшему убийство Царской семьи...

В Екатеринбурге обсуждают перечень мест для строительства собора святой Екатерины
В екатеринбургской Гордуме прошло второе заседание рабочей группы по организации опроса о месте возведения собора...

Владимир Легойда: «Важно дать обществу все ответы на уже прозвучавшие вопросы»
Глава Синодального информационного отдела прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова, указав на кризис доверия полиции...

ОВЦС УПЦ опубликовал третий номер Информационного бюллетеня о нарушении прав верующих на Украине
Бюллетень содержит информацию о более чем десяти случаях притеснения верующих УПЦ раскольниками и власть предержащими...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день рождения св. князя Александра Невского и Императора Петра Великого, мы вспоминаем выдающегося российского военачальника светлейшего князя П.Х. Витгенштейна...

В Петрозаводске завершился II Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль «Юные голоса Онего»

В Нило-Столобенской пустыни прошли торжества по случаю 425-летия основания обители

Возрожден один из главных монастырей Русского Севера — Нило-Сорская пустынь

Проект реконструкции аэропорта Соловки проходит согласование с ЮНЕСКО

В Санкт-Петербурге прошла V межконфессиональная спартакиада
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика