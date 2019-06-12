На стадионе «Nova Arena» 11 июня состоялась пятая межконфессиональная спартакиада. Шестнадцать команд, представлявшие конфессии и национальности, соревновались в четырех видах спорта — мини-футболе, силовом комплексе ГТО, перетягивании каната и шахматах. Спартакиада была приурочена ко Дню России. Об этом информирует ИА «Вода живая».

Организаторы — епархиальный отдел по взаимодействию со спортивными организациями и городской комитет по физкультуре и спорту. Спартакиада прошла при финансовой поддержке строительной компании ЛСР.

Перед стартом спартакиады выступил мужской хор храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» и ансамбль «Наири» Армянской Апостольской Церкви Санкт-Петербурга.

Напутственные слова участникам произнесли руководители петербургских религиозных конфессий.

Председатель отдела по взаимодействию со спортивными организациями иерей Богдан Полевой зачитал обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

«Любое соревнование ставит своей целью выявить победителя. Дух состязания, спортивный азарт присущ большинству людей и заложен в человеке изначально. Однако соперничество на спортивной площадке не должно приводить к агрессии, злобе или неуважению. Напротив, здесь найдется место мужеству, благородству и честности. Традиционно Петербург — это город многих религий, ведущих диалог. Искреннее желаю всем участникам добрых, братских отношений, честной спортивной борьбы и успехов!», — сказано, в частности, в послании.

Руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева отметила, что межконфессиональная олимпиада стала заметным событием в жизни города. Соревнования отражают дух Санкт-Петербурга, где люди разных вероисповеданий и национальностей живут в мире и согласии. После церемонии открытия представители конфессий обсуждали вопросы развития спартакиады.

Мини-футбольный турнир выиграла команда «Митрополия», иерей Димитрий Дмитриев взял «серебро» в соревнованиях шахматистов. В общем зачете команда епархии заняла второе место.

«Победителей как таковых здесь нет — мы получаем удовольствие от игры друг с другом, а самое главное — поддерживаем дружеский дух», — сказал отец Димитрий корреспонденту ИА «Вода живая».

Русская линия