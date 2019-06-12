В екатеринбургской Гордуме прошло второе заседание рабочей группы по организации опроса о месте возведения собора…

10 июня 2019 года в Екатеринбургской городской думе состоялось второе заседание рабочей группы по вопросу подготовки организации опроса граждан о строительстве в Екатеринбурге собора святой Екатерины, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Главная задача рабочей группы — рассмотреть все необходимые вопросы для проведения организованного и согласованного всеми сторонами опроса, в ходе которого будут собраны мнения горожан и определено место строительства собора небесной покровительницы столицы Урала.

Однако, уже второе заседание рабочая группа, по инициативе сообщества «Парки и скверы», широко представленного в ней, обсуждает инициативу противников строительства храма рядом с Театром драмы, настаивающих на исключении из шорт-листа данной площадки — в то время, как за это место высказались тысячи горожан.

Представители протестующих почему-то боятся включать данную площадку в список для голосования, хотя ранее они согласились, что место для строительства собора должно быть определено в результате голосования.

Выступая на заседании рабочей группы, представитель епархии протоиерей Максим Миняйло отметил, что нельзя исключать из списка сквер, так как этот проект наиболее проработан и имеет значительную поддержку горожан.

«Важно слышать мнение людей. Нельзя ограничивать волеизъявление всех горожан в угоду мнению отдельной группы», — отметил отец Максим.

Также священник считает необходимым вернуть в шорт-лист и первые две площадки, на которых ранее предлагалось возвести собор: историческое место на современной плошади Труда и акваторию городского пруда — законно согласованные, имеющие проработанные архитектурные проекты и поддержку жителей города.

«Мы должны доработать вопросы площадок с градостроителями, обсудить с Русской Православной Церковью и благотворителями и выйти на итоговый перечень, — подчеркнул глава Екатеринбурга Александр Высокинский. — Параллельно будем готовить предложения по технологии проведения опроса и вопросам в нём. Итогом будет подписание документа рабочей группы, где все стороны возьмут на себя ответственность в принятии решения».

Таким образом, пока представителям Церкви удалось отстоять те места для строительства, которые были проработаны ранее.

Русская линия