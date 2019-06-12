В обители преподобного Нила Сорского — уникальном явлении монастырской культуры Руси XV—XVII вв.еков — снова течет монашеская жизнь, сообщает сайт Вологодской митрополии.

После посещения обители в апреле 2019 года комиссией Синодального отдела по монастырям и монашеству начал рассматриваться вопрос о возможности преобразования Архиерейского подворья в самостоятельный монастырь.

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 30 мая этого года было принято решение об открытии мужского монастыря Нило-Сорская пустынь местечка Пустынь Кирилловского района Вологодской области и назначении на должность игумена этого монастыря иеромонаха Евфимия (Ершова). Помимо Нило-Сорской обители, решением Священного Синода от 30 мая в Вологодской епархии была открыта еще и Заоникиева Богородице-Владимирская пустынь под Вологдой.

В день памяти преподобного Ферапонта Белозерского, после богослужения в Ферапонтовом монастыре, митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий в Нило-Сорской пустыни совершил чин поставления во игумена древней обители иеромонаха Евфимия (Ершова). «Теперь предстоит долгая и кропотливая работа братии над собой, работа над зданиями, работа с паствой — это сложное, но благодатное дело, — отметил митрополит Игнатий. — Преподобный Нил Сорский был сторонником таких дел, и те здания, что сейчас имеют насельники обители, гораздо комфортабельнее тех условий, в которых начинал свой подвиг на этой земле преподобный Нил Сорский, чьи святые мощи покоятся под спудом в Тихвинском храме. Я верю, что преподобный Нил, богоносный отец наш, будет руководить жизнью обители и всей округи, а мы будем ему помогать».

В 2014 году в Вологодской епархии было только 4 действующих монастыря, сегодня их уже 11. «Успокаиваться рано: на территории области еще много порушенных церквей и обителей, которые предстоит еще возродить и восстановить», — резюмировал митрополит Игнатий.

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