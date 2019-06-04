|Сводка новостей от 4 июня 2019
|
|
«Болен был, и вы посетили Меня»
По советским лекалам
Протоиерей Николай Данилевич: Своими заявлениями Патриарх Варфоломей показал себя не как церковный иерарх, а как светский политик
Денисенко назначил дату раскола «ПЦУ»
Епископ Эрзурумский Кайс: Если Патриарх Варфоломей продолжит упорствовать, его могут низложить
Этот день в Русской истории
Николо-Угрешская духовная семинария проводит молодежный образовательный лагерь в Абхазии
Рекордные 15 тысяч человек стали гостями 7-го культурно-спортивного праздника «Православие и спорт»
В центре Волгограда прошли торжества, посвященные 100-летию мученического подвига сщмч. Николая Попова
Патриарх Сербский Ириней встретился с президентом Сирии Башаром Асадом
Представитель Русской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю мирного визита в Антиохийскую Православную Церковь Патриарха Сербского