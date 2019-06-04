Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил недоумение в связи с попытками критиковать авиакомпанию «ИрАэро» за то, что она назвала самолеты именами христианских святых и напечатала молитвы в бортовом журнале. Об этом «Благовест-инфо» сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«В европейской традиции принято называть корабли, самолеты, больницы именами святых», — подчеркнул представитель Церкви.

«Христианская вера является одной из основ европейской цивилизации, которая достигла высокого технологического развития, поэтому здесь нет никакого противоречия», — добавил он.

По словам Вахтанга Кипшидзе, «имена русских святых, например, князя Владимира, преподобного Сергия Радонежского или Александра Невского увековечены в топонимике многих российских городов и нет никаких препятствий называть их именами самолеты».

«Только в воспаленном антирелигиозной агитацией сознании может возникнуть идея, что освящение самолета, наличие на борту молитвы заменяют собой неукоснительные требования авиационной безопасности», — заявил представитель Церкви.

«Освящение самолета, машины, ракеты — это, прежде всего, молитва о людях, которые имеют или будут иметь отношение к этой вещи, в том числе, качественно ее изготавливать, тщательно, памятуя о безопасности пассажиров, технически обслуживать, с умением управлять, по назначению пользоваться — то есть поступать по совести», — пояснил он.

«Что же касается молитв в бортовом журнале — во многих гостиницах Европы можно найти Евангелие, а в гостиницах сети „Мариот“, например, еще и книгу Мормона — и никого это никогда не оскорбляло, а, тем более, не вызывало мыслей о том, насколько это связано, например, с безопасностью людей», — заключил представитель Церкви.

Русская линия