Русская линия
Сводка новостей от 4 июня 2019

В Церкви поддержали право «ИрАэро» называть самолеты именами святых

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил недоумение в связи с попытками критиковать авиакомпанию «ИрАэро» за то, что она назвала самолеты именами христианских святых и напечатала молитвы в бортовом журнале. Об этом «Благовест-инфо» сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«В европейской традиции принято называть корабли, самолеты, больницы именами святых», — подчеркнул представитель Церкви.

«Христианская вера является одной из основ европейской цивилизации, которая достигла высокого технологического развития, поэтому здесь нет никакого противоречия», — добавил он.

По словам Вахтанга Кипшидзе, «имена русских святых, например, князя Владимира, преподобного Сергия Радонежского или Александра Невского увековечены в топонимике многих российских городов и нет никаких препятствий называть их именами самолеты».

«Только в воспаленном антирелигиозной агитацией сознании может возникнуть идея, что освящение самолета, наличие на борту молитвы заменяют собой неукоснительные требования авиационной безопасности», — заявил представитель Церкви.

«Освящение самолета, машины, ракеты — это, прежде всего, молитва о людях, которые имеют или будут иметь отношение к этой вещи, в том числе, качественно ее изготавливать, тщательно, памятуя о безопасности пассажиров, технически обслуживать, с умением управлять, по назначению пользоваться — то есть поступать по совести», — пояснил он.

«Что же касается молитв в бортовом журнале — во многих гостиницах Европы можно найти Евангелие, а в гостиницах сети „Мариот“, например, еще и книгу Мормона — и никого это никогда не оскорбляло, а, тем более, не вызывало мыслей о том, насколько это связано, например, с безопасностью людей», — заключил представитель Церкви.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

«Болен был, и вы посетили Меня»
Пострадавших от взрывов на заводе в Дзержинске навестили священники Нижегородской епархии...

По советским лекалам
Буковинские чиновники предлагают лишать родительских прав верующих УПЦ...

Протоиерей Николай Данилевич: Своими заявлениями Патриарх Варфоломей показал себя не как церковный иерарх, а как светский политик
Заместитель председателя ОВЦС УПЦ прокомментировал заявление главы Фанара о том, что его действия на Украине якобы привели к церковному миру...

Денисенко назначил дату раскола «ПЦУ»
Лже-патриарх Филарет намерен собрать своих сторонников на «Поместный собор» до 25 июня 2019 года и восстановить «Киевский патриархат»...

Епископ Эрзурумский Кайс: Если Патриарх Варфоломей продолжит упорствовать, его могут низложить
В Антиохийском Патриархате заявили, что слова владыки — это его частное мнение, не отражающее позицию всей Антиохийской Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Императрицу Марию Александровну, историка Н.М.Карамзина и генерала С.А.Хрулева...

Николо-Угрешская духовная семинария проводит молодежный образовательный лагерь в Абхазии

Рекордные 15 тысяч человек стали гостями 7-го культурно-спортивного праздника «Православие и спорт»

В центре Волгограда прошли торжества, посвященные 100-летию мученического подвига сщмч. Николая Попова

В Церкви поддержали право «ИрАэро» называть самолеты именами святых

Патриарх Сербский Ириней встретился с президентом Сирии Башаром Асадом

Представитель Русской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю мирного визита в Антиохийскую Православную Церковь Патриарха Сербского

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика