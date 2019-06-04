Пострадавших от взрывов на заводе в Дзержинске навестили священники Нижегородской епархии…

«Болен был, и вы посетили Меня»

1 июня 2019 года в цеху по производству тротила завода «Кристалл» в Нижегородской области произошли три взрыва. Информации о погибших нет, более сотни пострадали. По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, сейчас на стационарном лечении находятся 18 человек.

Чтобы поддержать людей, столкнувшихся с этой бедой, и исполнить заповедь Христа о заботе о ближних священники Нижегородской епархии навестили пострадавших в больнице, сообщает Диакония.Ru.

«Мы поговорили с пострадавшими. Они, конечно, сильно переживают, вспоминают эти взрывы, но трагического состояния у пострадавших нет, они рады, что остались живы», — сказал руководитель социального отдела Нижегородской епархии протоиерей Михаил Поройков.

Священники побеседовали с пострадавшими, пожелали им скорейшего выздоровления и подарили небольшие иконы. Посещать пострадавших продолжит помощник благочинного Воскресенского округа протоирей Игорь Покровский.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что с сегодняшнего дня людям, находящимся на лечении в стационарах, начнут выделять материальную помощь в размере 150 тысяч рублей.

«Средства из бюджета региона и муниципалитета уже переведены. Еще раз хочу пожелать всем, кто пострадал в результате аварии, скорейшего выздоровления. Продолжим держать ситуацию на особом контроле», — сказал глава региона.

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