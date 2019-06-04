Русская линия
Сводка новостей от 4 июня 2019

Рекордные 15 тысяч человек стали гостями 7-го культурно-спортивного праздника «Православие и спорт»

15 тысяч человек стали гостями 7-го культурно-спортивного праздника «Православие и спорт», который прошел в субботу 1 июня в московском музее-заповеднике «Коломенское» по благословлению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла,, сообщает пресс-служба организаторов — Движения «Сорок Сороков». Такая посещаемость стала рекордной за все годы проведения фестиваля.

Праздник собрал именитых спортсменов и участников, которые провели бесплатные мастер-классы и выступления для всех желающих, а завершился уже поздно вечером концертом с участием известных артистов — группы «Калинов мост», «Ярилов зной», Ромы Жигана и других.

В ходе праздника состоялись традиционный марафон на пять профильных дистанций, работали фестивальные площадки на любой вкус и для участников любого возраста: от городошного спорта и ремесленных мастер-классов и до современного мечевого боя и конкурса «Стенка на стенку».

В конференц-зоне фестиваля в формате дружеского диалога состоялись встречи посетителей с известными представителями российского духовенства и миссионерами: протоиереями Андреем Ткачевым, Дмитрием Рощиным, Олегом Стеняевым, а также председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Романовичем Легойдой.

На фестивале в этом году была представлена масштабная зона единоборств, состоящая из четырех площадок — по боксу, смешанному стилю единоборств (ММА), грэпплингу и вольной борьбе. На всех площадках в течение фестиваля проводились мастер-классы от известных спортсменов. Среди гостей праздника были чемпионы России по боксу Владимир Носов и Давид Арустамян, обладатель титула «Самый сильный человек России Михаил Кокляев, победитель всероссийских и международных соревнований по силовому экстриму Сергей Буганов.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

«Болен был, и вы посетили Меня»
Пострадавших от взрывов на заводе в Дзержинске навестили священники Нижегородской епархии...

По советским лекалам
Буковинские чиновники предлагают лишать родительских прав верующих УПЦ...

Протоиерей Николай Данилевич: Своими заявлениями Патриарх Варфоломей показал себя не как церковный иерарх, а как светский политик
Заместитель председателя ОВЦС УПЦ прокомментировал заявление главы Фанара о том, что его действия на Украине якобы привели к церковному миру...

Денисенко назначил дату раскола «ПЦУ»
Лже-патриарх Филарет намерен собрать своих сторонников на «Поместный собор» до 25 июня 2019 года и восстановить «Киевский патриархат»...

Епископ Эрзурумский Кайс: Если Патриарх Варфоломей продолжит упорствовать, его могут низложить
В Антиохийском Патриархате заявили, что слова владыки — это его частное мнение, не отражающее позицию всей Антиохийской Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Императрицу Марию Александровну, историка Н.М.Карамзина и генерала С.А.Хрулева...

Николо-Угрешская духовная семинария проводит молодежный образовательный лагерь в Абхазии

Рекордные 15 тысяч человек стали гостями 7-го культурно-спортивного праздника «Православие и спорт»

В центре Волгограда прошли торжества, посвященные 100-летию мученического подвига сщмч. Николая Попова

В Церкви поддержали право «ИрАэро» называть самолеты именами святых

Патриарх Сербский Ириней встретился с президентом Сирии Башаром Асадом

Представитель Русской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю мирного визита в Антиохийскую Православную Церковь Патриарха Сербского

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика