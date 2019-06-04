15 тысяч человек стали гостями 7-го культурно-спортивного праздника «Православие и спорт», который прошел в субботу 1 июня в московском музее-заповеднике «Коломенское» по благословлению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла,, сообщает пресс-служба организаторов — Движения «Сорок Сороков». Такая посещаемость стала рекордной за все годы проведения фестиваля.

Праздник собрал именитых спортсменов и участников, которые провели бесплатные мастер-классы и выступления для всех желающих, а завершился уже поздно вечером концертом с участием известных артистов — группы «Калинов мост», «Ярилов зной», Ромы Жигана и других.

В ходе праздника состоялись традиционный марафон на пять профильных дистанций, работали фестивальные площадки на любой вкус и для участников любого возраста: от городошного спорта и ремесленных мастер-классов и до современного мечевого боя и конкурса «Стенка на стенку».

В конференц-зоне фестиваля в формате дружеского диалога состоялись встречи посетителей с известными представителями российского духовенства и миссионерами: протоиереями Андреем Ткачевым, Дмитрием Рощиным, Олегом Стеняевым, а также председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Романовичем Легойдой.

На фестивале в этом году была представлена масштабная зона единоборств, состоящая из четырех площадок — по боксу, смешанному стилю единоборств (ММА), грэпплингу и вольной борьбе. На всех площадках в течение фестиваля проводились мастер-классы от известных спортсменов. Среди гостей праздника были чемпионы России по боксу Владимир Носов и Давид Арустамян, обладатель титула «Самый сильный человек России Михаил Кокляев, победитель всероссийских и международных соревнований по силовому экстриму Сергей Буганов.

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