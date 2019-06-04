Не брать с собой детей в храм или же сразу после службы отправлять их домой. С таким предложением выступила комиссия, которую возглавил председатель Заставновской РГА Юрий Китарь. В случае, если родители — прихожане Свято-Успенского храма с. Васлововцы Черновицкой области Украины — не прислушиваются к советам — лишать их родительских прав. О такой инициативе местного чиновника сообщили, ссылаясь на собственные источники, в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В епархии прокомментировали, что нацелена она на то, чтобы при следующей попытке силового захвата храма дети не стали рейдерам помехой.

26 мая 2019 года состоялась попытка захвата храма в с. Васлововцы, сторонники «ПЦУ» в очередной раз с болгаркой посетили храм. Противостояние продолжались целый день. Тогда захватить церковь рейдерам не удалось. Прихожане УПЦ записали обращение к Президенту Украины по поводу беззакония вокруг их религиозной общины. Верующие уже более трёх месяцев продолжают круглосуточное молитвенное стояние за право свободно исповедовать Православную веру и молиться в своем храме.

Отмечается, что в пятницу, 31 мая 2019 года, председатель Заставновской районной государственной администрации Юрий Китар собрал комиссию из 12 членов, в которую вошли представители социальной службы, полиции, врачи. Комиссия рассмотрела вопрос опасности, которая якобы исходит от воспитателей и педагогов, посещающих богослужения в храмах УПЦ вместе с детьми.

«Если эти воспитатели подвергают опасности своих детей (имеется в виду события 26 мая, когда сторонники ПЦУ сняли ворота и попытались захватить храм и могли пострадать от рук агрессивных людей, как верующие, так и их дети), то какой вреди такие воспитатели могут натворить в учебном заведении с чужими детьми», — передают в епархии аргументацию комиссии.

Следующий вопрос, вынесенный на рассмотрение, касался непосредственно ограничения прав прихожан Свято-Успенского храма на свободное посещение вместе с детьми богослужений.

«Обратиться к социальной службе по делам защиты детей, чтобы они обходили дома прихожан, проводили беседы, чтобы верующие не брали с собой детей в храм, или сразу после богослужения срочно отправляли детей домой, чтобы они случайно не пострадали и не мешали захвату храма», — комментируют принятое решении в пресс-службе Черновицкой епархии.

Чиновник и члены комиссии предлагают в случае, если родители не прислушаются к советам социальной службы, лишать их родительских прав.

В свою очередь, верующие Свято-Успенского храма заявили, что как водили детей в храм, так и продолжат водить.

«Если нас заставляют выбрать веру или работу, то мы готовы написать заявления об увольнении. Мы ходили с детьми в храм, ходим и будем ходить. Когда мы на службе в храме, что дети сами должны делать дома? Когда мы молитвенно целыми днями и ночами в храме, поочередно сменяя друг друга, что детям самим делать дома? Если глава района искренне обеспокоен безопасностью детей, то пусть лучше прекратит попытки захвата храма. Все знают, что захват храма — это его личная инициатива. Не существует другого пути научить детей вере Христовой, чем собственным родительским примером», — заявили прихожане.

Русская линия