3 июня 2019 года президента Сирии Башара Асада посетил Патриарх Сербский Ириней, находящийся с визитом в Сирии, передает Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Предстоятеля Сербской Церкви сопровождали члены его делегации и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х.

Президент Сирии приветствовал Патриарха Иринея и сопровождавших его лиц, в то время как Патриарх Сербский поблагодарил президента Асада за теплый прием и выразил уверенность в способности Сирии выйти из неблагоприятных условий.

«То, что я вижу во время моего пребывания в Дамаске, — это решимость сирийского народа оставаться единым в борьбе с терроризмом», — отметил Патриарх Сербский Ириней. Кроме того, Патриарх Ириней поблагодарил президента Асада за поддержку сербского населения в Косово.

В свою очередь, президент Асад приветствовал гуманитарные инициативы патриарха Иринея.

Во время своего пребывания на Ближнем Востоке Патриарх Сербский также встретится с президентом Ливана Мишелем Ауном и представителями политических и религиозных кругов Ближнего Востока.

Патриарх Сербский Ириней совершает официальный визит в Дамаск с 1 июня 2019 года. Патриарха Иринея после прибытия в столицу Сирии тепло принял Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х. Предстоятели Сербской и Антиохийской Православных Церквей посетили собор Девы Марии в Дамаске, где по случаю приезда Патриарха Иринея был совершен молебен.

Патриарх Иоанн Антиохийский приветствовал Патриарха Сербского Иринея: «Мы приветствуем вас в замученной стране Сирии и мученической Церкви Антиохии», — сказал Патриарх Иоанн Х. «Мы просим вас молиться за мир в Сирии, за похищенных митрополитов, за нашу Церковь, за стабильность в Ливане и за тех, кто пострадал от войны», — добавил Антиохийский Патриарх.

Со своей стороны, Предстоятель Сербской Церкви поблагодарил Патриарха Иоанна за теплый и сердечный прием и вспомнил недавний визит Антиохийского Патриарха в Сербию.

В воскресенье, 2 июня 2019 года, в Дамаске Патриархи Иоанн Антиохийский и Ириней Сербский совершили Божественную литургию в храме Воздвижения Креста Господня.

После завершения Божественной литургии Патриарх Иоанн Х сказал: «Мы не можем не отметить Церковь Сербии, ее основателей и их миссионерскую работу, когда они жертвовали своей жизнью, чтобы распространять Евангелие и защищали свою Православную веру». Патриарх Иоанн добавил: «Эта встреча наполняет нас радостью и силой преодолевать трудности. Антиохийская Церковь — это Церковь, глубоко укоренившаяся в вере, а Церковь Сербии — это Церковь веры. Эта встреча посылает послание мира и радости из Дамаска во все части света, подтверждая, что Иисус Христос — это Тот, Кто объединяет нас».

Со своей стороны, Патриарх Сербиский Ириней поблагодарил Патриарха Антиохийского за его теплые слова и подчеркнул: «Наше пребывание в этой стране, земле Святых, является даром от Господа, особенно потому, что эти святые земли являются землей апостолов и мучеников».

Затем в память о визите Патриарх Сербский подарил Патриарху Антиохийскому икону святого Саввы Сербского, а также панагию и крест.

В свою очередь, Антиохийский Патриарх Иоанн наградил Сербского Патриарха Иринея орденом Святых Апостолов Петра и Павла.

В интервью для Сирийского арабского информационного агентства (SANA) Патриарх Сербский Ириней выразил надежду, что в Сирии в скором времени возобладает мир. Патриарх Ириней выразил уверенность в победе Сирии, «которая представляет победу правых».

Патриарх Ириней также сказал, что «сербский народ способен осознать, что произошло в Сирии, поскольку Сербия претерпела те же условия в последние годы».

«Мне очень приятно поговорить с хорошими людьми Сирии и увидеть город красоты и величия», — добавил Патриарх Ириней. Затем он указал на значение Дамаска на протяжении всей истории, отметив, что древний город будет продолжать пользоваться тем же статусом, несмотря на войну, которая велась за него.

Патриарх Ириней также выразил сожаление по поводу попыток великих держав усилить контроль и влияние на народы разных частей света.

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