Представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока игумен Арсений (Соколов) принял участие в торжествах по случаю мирного визита в Антиохийскую Православную Церковь Святейшего Патриарха Сербского Иринея. Об этом сообщает служба коммуникации ОВЦС.

1 июня 2019 года в Патриаршем кафедральном соборе Дамаска (Марьямие) состоялась торжественная встреча делегации Сербской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Иринеем. Сербского Патриарха в соборе тепло приветствовали Предстоятель Антиохийской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Иоанн, собор иерархов, сонм клириков и множество верных. На арабском и сербском языках была пропета доксология, а затем Блаженнейший Патриарх Иоанн и Святейший Патриарх Ириней произнесли приветственные речи.

В воскресенье, 2 июня, в храме Святого Креста в Дамаске состоялась праздничная Божественная литургия, которую совершили Блаженнейший Патриарх Иоанн и Святейший Патриарх Ириней. В числе сослуживших Предстоятелям Антиохийской и Сербской Православных Церквей за Литургией был и игумен Арсений, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле.

Вечером того же дня отец Арсений принял участие в приеме в честь делегации Сербской Православной Церкви. Прием состоялся в гостинице Four Seasons в Дамаске, в нем участвовали иерархи Антиохийской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Патриархом Иоанном, члены делегации Сербской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Иринеем, главы и представители Ближневосточных Церквей, верховный муфтий Сирии Бардеддин Хассун, министры сирийского правительства, депутаты парламента, главы расположенных в Дамаске дипломатических представительств.

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