Вмешательство Константинопольского Патриархата в дела Украинской Православной Церкви принесло украинским верующим лишь скорби, страдания и лишения, а не решение каких-либо проблем, как заявляют ныне на Фанаре. Об этом сказал заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич, комментируя в эфире «Першого козацького» недавние слова Константинопольского Патриарха Варфоломея о восстановлении Фанаром единства украинских православных и нежелательности присутствия Московского Патриархата на Украине, сообщает СПЖ.

«Логика этого заявления политическая, и это логика уходящей власти. Власти, которая породила эту логику. Но мне кажется, что проблемы у нас с Константинопольским Патриархатом начались с того времени, когда этот Патриархат почему-то воспринял логику наших раскольников, т.н. „Киевского патриархата“, а также логику уже уходящей политической власти», — отметил спикер УПЦ.

«Патриарх Варфоломей сказал, что своим деянием он якобы вернул, восстановил единство православных в Украине, заявил, что он весь украинский народ вернул к каноничности, — напомнил священнослужитель. — На самом деле это неправда, поскольку подавляющее большинство православных верующих и так находилось и находится в канонической Церкви и никуда из неё не уходило. Налицо определённые манипуляции, передёргивания и создание параллельной реальности. Это не так. Здесь, в Украине, совершенно другая ситуация, чем-то, как её представляет Патриарх Варфоломей и как он декларирует это внешнему миру».

«Пока Константинополя не было, мы жили спокойно, — сказал отец Николай. — Сейчас, когда он вмешался, это уже действительно навредило Православию, именно Церкви, потому что людей выгоняют из храмов. Слава Богу, этот процесс уже заканчивается, как нам кажется».

В качестве примера проблем на всеправославном уровне из-за действий Фанара на Украине спикер УПЦ указал на хиротонию греческого архимандрита во «епископа» ПЦУ, в которой приняли участие два иерарха Константинопольского Патриархата. «Я знаю, что уже некоторые Поместные Церкви выражали свой протест Константинополю, потому что возникает вопрос: а можно ли потом им служить с этими иерархами? — отметил священнослужитель. — Ведь, согласно 10-му, 45-му и другим Апостольским правилам, тот, кто сослужил раскольникам, сам лишается сана. Поэтому этот вопрос канонический».

Он подчеркнул, что политическая логика и аргументация не должны иметь места в тех заявлениях и решениях, которые принимают церковные иерархи, потому что политика постоянно меняется и вредит Церкви.

«Мы должны смотреть на верующих, мы не должны сидеть в кабинетах и смотреть, чтобы бумажки сошлись в кучу. К сожалению, у митрополитов и архиереев Константинопольского Патриархата, особенно, тех, кто находятся в Турции, у них нет реальной паствы — это кабинетные митрополиты. Они только носят титулы, и потому не чувствуют Церкви и те решения, которые они принимают, заявления, которые они делают — не соответствуют церковной действительности. Почему эти заявления не делают другие Церкви? Потому что у них есть реальная паства. Больше или меньше, но они являются пастырями, а не просто политиками в рясах», — сказал спикер УПЦ.

Протоиерей Николай Данилевич пожелал, чтобы все представители Церкви, в том числе и Константинопольского Патриархата, в первую очередь думали о реальной Церкви, о людях, а не о политике, «о том, как вернуть людей из раскола, но церковным путём, а не путем политическим».

Русская линия