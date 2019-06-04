Русская линия
Сводка новостей от 4 июня 2019

Епископ Эрзурумский Кайс: Если Патриарх Варфоломей продолжит упорствовать, его могут низложить
В Антиохийском Патриархате заявили, что слова владыки — это его частное мнение, не отражающее позицию всей Антиохийской Церкви…

Епископ Эрзурумский Кайс (Садик)Архиерей Антиохийской Патриархата епископ Эрзурумский Кайс не исключил, что если Константинопольский Патриарх Варфоломей будет упорствовать в своих антиканонических решениях по Украине и продолжит вмешиваться в дела других Поместных Православных Церквей, он может быть низложен на Всеправославном Соборе, сообщает РИА Новости.

Епископ Эрзурумский Кайс на минувшей неделе приехал в Москву для участия в международной конференции, посвященной защите прав верующих на Украине. Он также провел встречи с представителями Русской Православной Церкви.

«Мы с честью признаем Патриарха Константинопольского, однако сегодня проблема в том, что Константинопольский Патриарх допускает ошибку. И если все Православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского Предстоятеля, то это возможно», — заявил РИА Новости викарий Патриарха Антиохии и всего Востока.

Представитель Антиохийского Патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то «каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу», а уже потом направляет просьбу Константинопольскому Патриарху о созыве Собора.

«Однако это не общее непреложное правило. Есть и другая возможность: любая Православная Церковь имеет право достичь соглашения с другими Церквями и созвать Собор», — отметил архиерей.

Он подчеркнул, что в Антиохийской Церкви не хотят какого-то радикального решения вопроса и выступают за то, «чтобы в Церкви был мир».

«Чтобы Патриарх Константинопольский пересмотрел своё решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путём, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь», — добавил собеседник агентства.

Столь резкие заявления владыки Кайса наделали много шума в греческих СМИ, и в Антиохийском Патриархате поспешили заявить, что архипастырь высказывал свою личную точку зрения, которая не подтверждена Св. Синодом Антиохийской Церкви.

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