2 июня 2019 года в Волгограде прошли торжества, посвященные 100-летию мученического подвига священномученика Николая Попова, сообщает пресс-служба Волгоградской епархии.

Памятные мероприятия начались крестным ходом от Свято-Духова мужского монастыря. Рака с мощами сщмч. Николая Попова пребывает в Троицком храме обители с октября 2006 года.

В крестном ходе приняли участие сотни волгоградцев. Верующие пронесли раку с мощами святого до площади Павших борцов в центре Волгограда и установили на специальном помосте. Здесь перед строящимся собором св. блгв. кн. Александра Невского состоялась Божественная литургия.

Богослужение возглавили митрополит Герман (Тимофеев), митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Городецкий и Ветлужский Августин, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн. Архипастырям сослужили 140 клириков Волгоградской митрополии.

За Литургией молились игумении женских обителей митрополии, представители властей, казачьих обществ, православных молодежных объединений, многочисленные верующие.

По завершении Литургии митрополит Феодор обратился к верующим со словом. Глава Волгоградской митрополии поздравил всех с днем памяти святого Николая Попова и вручил всем архиереям епархиальную медаль священномученика.

Архиепископ Александр в своем слове напомнил, что Волгоград — совершенно особый город в истории России: «Мы стоим на земле, политой кровью русского народа. Мы знаем Куликово поле, священные города Москву, Киев, Великий Новгород. Но именно победа здесь в Великую Отечественную войну стала главным событием XX века в истории России».

В этот день впервые зазвучали все 18 колоколов звонницы Александро-Невского собора. Его переливы влились в общую волну колокольного звона — звонили во всех храмах Волгограда. К празднику на колокольне строящегося собора была смонтировала временная система управления. Ее привели в движение пять звонарей. Все колокола были подобраны по тональности: это четыре благовестника, самый большой из которых весит 12 тонн, десять подзвонных и четырех малых (зазвонных) колоколов. Все они были отлиты на колокольном заводе города Тутаева.

Крестный ход и Божественная литургия продолжили цикл мероприятий, посвященных 100-летию памяти священномученика Николая Попова. В Волгоградской области они проходят в течение всего года.

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