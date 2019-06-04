Лже-патриарх Филарет намерен собрать своих сторонников на «Поместный собор» до 25 июня 2019 года и восстановить «Киевский патриархат»…

3 мая 2019 года лже-патриарх «ПЦУ» Филарет Денисенко в своей резиденции на Пушкинской улице провёл собрание настоятелей киевских храмов. По официальной информации, опубликованной на сайте УПЦ КП, Филарет «проинформировал духовенство о ходе событий в Украинской Православной Церкви и обсудил с присутствующими актуальные вопросы церковной жизни».

Однако, позже стало известно, что на собрании обсуждалась возможность созыва «поместного собора» УПЦ КП, сообщает СПЖ со ссылкой на ВВC News Україна.

Один из участников собрания «протоиерей» Сергей Станкевич сообщил, что на встрече шла речь о намерении созвать поместный собор. Но, по его словам, окончательное решение о его проведении озвучено не было. «Священники говорили о поместном соборе. Должны ли мы решать важнейшие вопросы на Поместном соборе, или решать другим способом», — сообщил он.

На замечание журналистов о том, что в действующем уставе «ПЦУ» не говорится о «Киевском патриархате», а вопрос о праве созыва собора в «ПЦУ» чётко определён, Станкевич парировал: «в каком уставе, греческом?».

Кроме того, другие участники собрания, на правах анонимности, рассказали, что Денисенко попросил настоятелей киевских храмов пока не перерегистрировать уставы в «ПЦУ», поскольку он планирует собрать «поместный собор» для отмены решений «синода ПЦУ», который обязал всех перерегистрироваться до 25 июня.

В случае отказа от перерегистрации, о чём, собственно и просит Филарет, «синод» может предусмотреть процедуру перехода киевских приходов от Денисенко в прямое подчинение Епифания Думенко, и поэтому первый спешит собрать собор именно в июне.

Против позиции Денисенко выступили всего несколько «священников», мнение которых услышано не было. Всех несогласных глава «Киевского патриархата» согласился отправить к Епифнию и пообещал, что подпишет отпускные грамоты, однако сами «священники» боятся, что в таком случае потеряют свои храмы.

По факту Денисенко поставил киевских клириков перед ультиматумом: либо они переходят в «ПЦУ» к Думенко, либо остаются с ним в «Киевском патриархате». Вмешательство Фанара в церковные дела на Украине привело к ещё одному расколу.

Русская линия