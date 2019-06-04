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Сводка новостей от 4 июня 2019

Николо-Угрешская духовная семинария проводит молодежный образовательный лагерь в Абхазии

С 1 по 11 июля Николо-Угрешская духовная семинария проводит молодежный образовательный лагерь в Абхазии. Лагерь, проходящий уже в четвертый раз, посвящен изучению православного мировоззрения и Священного Писания, отдыху и общению. Об этом сообщает Православие.Ru.

Приглашаем в лагерь молодых людей и девушек (18−35 лет), желающих найти друзей, понять важные вопросы веры, узнать, что говорит о человеке и мире Евангелие, всех интересующихся христианством, а также давно и недавно верующих.

В лагерь уже записались ребята из Мурманской, Кировской, Ярославской областей, из Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

В рамках программы будет совершено несколько экскурсионных поездок к древним христианским святыням Абхазского царства и памятникам культуры, участники лагеря посетят Новоафонскую пещеру и Новоафонский монастырь (который, согласно указаниям священноначалия, доступен паломникам из России только для посещения), совершат прогулку на катере с купанием в открытом море, посетят город-курорт Пицунду и Пицундский собор. Дискуссии, теоретические и практические занятия программы будут строиться вокруг важных страниц Священного Писания Нового Завета.

Размещение предусмотрено в уютных домашних условиях в гостевом доме в частном секторе в 5-ти минутах от моря на живописном склоне холма напротив Иверской горы, в двух километрах от древней столицы Абхазского царства — Нового Афона.

Бюджет поездки, включающий в себя как проживание и питание, так и все траты, из которых состоит программа (кроме стоимости дороги до Абхазии), составляет 16 400 рублей. Количество мест в лагере ограничено возможностями гостевого дома. Регистрация участников, предусматривающая заполнение анкеты для предварительного знакомства с организаторами, и внесение оргвзноса для бронирования места, продлится до 21 июня.

При условии совпадения по возрасту допустимым является участие с маленькими детьми. Для решения тех или иных вопросов, осложняющих участие в лагере, следует позвонить организаторам по телефону 8(965)387−68−80.

Информация о лагере размещена на сайте www. life-journey.ru и в сообществе в сети «вконтакте.ру» www.vk.com/put.v.abhaz Возникшие вопросы можно обсудить с организаторами по телефону 8(965)387−68−80.

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Николо-Угрешская духовная семинария проводит молодежный образовательный лагерь в Абхазии

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