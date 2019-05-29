Представители Константинопольского Патриархата во время своих выступлений неизменно стремятся подчёркивать, что Фанар желает всем народам мира и дарует церковную автокефалию тем из них, кто только сильно того пожелают, в то время как Москва всегда старается силой удерживать свои территории. Таков, к примеру, основной лейт-мотив заявлений константинопольских клириков в отношении Украины.

Однако, когда дело касается не каких-то других Поместных Церквей, а своей собственной территории, епархий и храмов Константинопольского Патриархата, логика фанариотов тут же меняется.

Здесь, в частности, можно вспомнить Северные территории Греции, из-за которых до сих пор идёт спор между Элладской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом. Здесь же можно упомянуть и США, православные верующие которых желают получить автокефалию, но против этого категорически выступают на Фанаре.

В этом плане Москва предстаёт доброй матерью на фоне злой мачехи, ведь Русская Православная Церковь в отличие от Фанара давно предоставила Православной Церкви в Америке автокефалию, но в Константинополе отказываются её признавать, не желая также давать церковную самостоятельность и греческим мигрантам в США.

Таким образом, всё буквально переворачивается с ног на голову, когда речь заходит не о ненужной фанариотам Украине, а о США, откуда черпают свои силы стамбульские греки.

Тем временем, в Православной Церкви в Америке планируют широко отметить 50-летие своей автокефалии, и делегация Русской Православной Церкви намерена принять самое живое участие в этих торжествах. Стоит отметить, что эти празднества пройдёт на фоне крайне сложной и напряжённой ситуации в Американской архиепископии Константинопольского Патриархата, архиереи которой крайне недовольным действиями Патриарха Варфоломея.

С целью согласовать все вопросы по поводу торжеств в начале мая 2019 года США посетил временно управляющий Патриаршими приходами в США МП епископ Сурожский Матфей, который принял участие в заседании Священного Архиерейского Синода Православной Церкви в Америке, посвященном подготовке торжеств.

Заседание проходило в здании Управления делами ПЦА в период с 7 по 10 мая 2019 года, сообщает ОВЦС.

Митрополит Тихон приветствовал епископа Матфея и от имени членов Священного Синода попросил его передать благопожелания Его Святейшеству Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Он также поблагодарил представителя Русской Православной Церкви за визит и за дружеские отношения, упомянув первое посещение епископом Матфеем Управления делами ПЦА в ноябре 2018 года вскоре после его назначения временно управляющим Патриаршими приходами в США.

Епископ Матфей передал Митрополиту Тихону и членам Священного Синода Пасхальное приветствие Патриарха Кирилла и рассказал о том, что во время недавней встречи в Балтиморе духовенство и миряне Патриарших приходов в США выразили глубокую благодарность Православной Церкви в Америке за братские отношения между двумя Церквами, а также желание принять участие в торжествах в честь годовщин дарования автокефалии и прославления прп. Германа Аляскинского.

«Присутствие епископа Матфея на заседании Священного Архиерейского Синода подчеркивает положительный характер отношений между Православной Церковью в Америке и Русской Православной Церковью», — отметил управляющий делами ПЦА протоиерей Александр Рентел.

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