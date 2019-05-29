Раскол в «ПЦУ» приобретает реальные очертания — лже-патриарх Филарет Денисенко запретил в служении ректора КПБА, но тот оказался его слушаться…

Лже-патриарх Филарет Денисенко, которого при помощи фанарских экзархов удалось оттеснить от руководства «ПЦУ», издал 28 мая 2019 года указ от имени главы УПЦ Киевского Патриархата, запретив в священнослужении ректора Киевской православной богословской академии (КПБА) «ПЦУ» протоиерея Александра Трофимлюка, назначенного на этот пост вместо Епифания Думенко.

В Указе сказано, что Трофимлюк запрещается в служении за «нарушение присяги священника» и непослушание церковному руководству.

В своём блоге наказанный Трофимлюк заявил, что не собирается слушаться Денисенко, поскольку УПЦ Киевского патриархата прекратила религиозную деятельность 15 декабря 2018 года. Очевидно, что в ближайшее время за опального ректора вступится глава «ПЦУ» Епифаний Думенко, но проблема в том, что именно Денисенко контролирует и управляет жизнью «ПЦУ» в Киеве.

Как сообщает портал Кредо.ру, Трофимлюк был назначен ректором академии решением первого заседания Синода «ПЦУ» 5 февраля в связи с избранием его предшественника Епифания Думенко главой «ПЦУ». Этот же Синод отдал власть в Киеве лже-патриарху Филарету Денисенко, который от громких заявлений и слов о существовании «Киевского патриархата» перешёл к кадровым решениям.

Денисенко настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует, и он является действующим патриархом. В начале мая 2019 года выяснилось, что Филарет продолжает пользоваться официальными бланками «Киевского патриархата», выдаёт от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени «Киевского патриархата» распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников ПЦУ.

Русская линия