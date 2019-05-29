В России с 2014 года продолжается падение реальных доходов граждан. При этом доходы федерального бюджета в 2018 году выросли на 17 процентов…

Падение рейтинга Владимира Путина, который зафиксировали опросы ВЦИОМ, во много связано с тем, что россияне стали ощущать экономические проблемы страны на своём кармане. Об этом свидетельствует статистика падения реальных доходов россиян в последние годы.

Политика российских чиновников по введению новых поборов в виде пенсионной и мусорной реформ, закона о рыболовстве, обязательного газового обслуживания газовых приборов и т. д., наряду со стагнацией в экономике, привели к тому, что реальные доходы населения стали стремительно падать. Вместе с ними пошёл вниз и рейтинг действующих властей.

Реальные денежные доходы россиян продолжат падение и в 2019 году. К такому выводу пришли экономисты из Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии народной хозяйства и государственного управления (РАНХиГС). На сегодняшний день нет предпосылок для роста реальных доходов, заявили эксперты на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян», прошедшем во вторник, 28 мая, сообщает «Немецкая волна».

Реальные доходы населения России падали на протяжении 2014−2017 года, а в 2018 году они показали околонулевой рост в 0,1 процента. Согласно расчетам по новой методике, с 2013 года доходы россиян упали на 8,3 процента, если же произвести расчет с применением старой методологии, то падение составит уже 10,9 процента.

Как отметил директор Института стратегического развития ФБК Игорь Николаев, в прошлом году падение доходов несколько приостановилось в связи с предвыборным повышением зарплат бюджетникам. Однако в первом квартале 2019 года динамика реальных доходов вновь показала «отрицательный рост». «Но больше всего вопросов вызывает тот факт, что при росте доходов федерального бюджета на 17 процентов и прибыли в корпоративном секторе на 6,3 процента в прошлом году, рост реальных доходов был всего 0,2 процента», — подчеркнул Николаев.

Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения на один процентный пункт в 2019 году. Однако факторов для роста реальных доходов граждан сегодня нет, заявила глава Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Всё, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3−4 процентов — это разговор о пустом», — подчеркнула она.

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