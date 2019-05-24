Согласно опросу ВЦИОМ, рейтинг доверия россиян к Путину опустился до минимума за 13 лет…

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, где респондентам задавался вопрос, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов. В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 года, сообщает газета «Ведомости».

В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов, в первую неделю января 33,4% респондентов заявляли о доверии президенту России, на прошлой неделе таких респондентов было 33,1%.

Рейтинг президента падает с середины июня 2018 года после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМ, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов.

При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику. На втором месте в рейтинге доверия с 14,8% находится по-прежнему министр обороны Сергей Шойгу, на третьем глава МИДа Сергей Лавров с 13%. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский получил 8,8% голосов, премьеру Дмитрию Медведеву доверяют 7,3%. У всей пятерки лидеров, кроме Лаврова, за прошедший месяц рейтинги доверия упали.

При этом одобряют деятельность Путина, по данным ВЦИОМ, 65,8%.

Очевидно, что рейтинг президента ещё достаточно высок, но если власти продолжат принимать законы, целью которых являются постоянные поборы, российские граждане могут окончательно разочароваться в президенте и его способности решать задачи, стоящие перед страной.

Русская линия