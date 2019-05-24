Глава Екатеринбурга считает, что Октябрьская площадь должна остаться в списке мест для голосования, где может быть построен собор святой Екатерины…

Александр Высокинский: «Если площадка у Театра драмы будет убрана из шорт-листа, это повлияет на опрос»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не согласился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым о необходимости исключить Октябрьскую площадь из списка мест, где может быть построен собор святой Екатерины, и намерен провести соответствующие переговоры с главой региона.

«Я не готов вычеркивать площадку из шорт-листа для голосования», — заявил Высокинский на встрече со сторонниками строительства храма в четверг, добавив, что обсудит этот вопрос с губернатором. Собравшиеся встретили эти слова аплодисментами, сообщает «Интерфакс».

«Я однозначно приду к Евгению Владимировичу, буду ему рассказывать и о том, что сегодня проходило на нашей встрече, и мы это будем обсуждать. Губернатор — высшее должностное лицо, я — глава города. Позицию власти нужно будет сформулировать. Я высказываю своё мнение», — отметил Высокинский.

По его словам, если площадка у Театра драмы будет убрана из шорт-листа, это повлияет на опрос.

При этом по мнению главы города, определить место возведения собора можно путём поименного опроса. «Делаем три точки в каждом районе города. Обеспечиваем их видеоконтролем. Когда человек высказался, предположим, на какой-то точке сбора, его фамилия, имя, отчество, вносятся в общую базу. При повторах компьютер это окрасит красным», — рассказал Высокинский.

Такая процедура, считает глава города, позволит сделать голосование персональным.

«Почему мы, собственно, предлагаем вариант прямого голосования. Фактически мы переходим к тому, что в Думе называется персональное голосование, когда позиция каждого видна поимённо. Когда мы говорим, кстати, о референдуме, там тайное голосование», — добавил Высокинский.

В качестве площадок для голосования участники встречи предложили торговые центры, школы, вузы, МФЦ, избирательные участки.

Глава Екатеринбурга сообщил, что к 30 мая сбор заявок по площадкам для строительства храма завершится. Заявки обрабатывают порядка 30−40 человек в день.

«Выносить на опрос 15 площадок бессмысленно. У меня в голове штук шесть-семь», — заявил глава, добавив, что горожане предлагают места около будущей ледовой арены и киноконцертного театра «Космос».

По словам Высокинского, в предложениях жителей города по поводу места строительства храма, которые они оставляют на сайте администрации, фигурирует до 30 площадок.

Русская линия