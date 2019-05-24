Русская линия
Сводка новостей от 24 мая 2019

В США готовятся к экстрадиции Джулиана Ассанжа
Американские власти предъявили основателю портала WikiLeaks обвинения по 17 новым пунктам. Теперь ему грозит 175 лет заключения…

WikiLeaksО том, что власти Европы рано или поздно выдадут США основателя портала WikiLeaks Ассанжа Джулиана, арестованного после 7-летнего заточения в посольстве Эквадора в Англии, мало кто сомневается. В настоящее время он содержится в английской тюрьме. На его голову претендуют власти Швеции, которые после ареста американского разоблачителя экстренно возобновили прекращённое было дело о изнасиловании, заведённое против Ассанжа. Но для США получение разоблачителя — важнее.

Не случайно, в Америке уже активно готовятся если не посадить основателя WikiLeaks на электрический стул, то дать ему как минимум три пожизненных.

В настоящее время власти США предъявили Ассанжу обвинения по 17 новым пунктам, сообщает «Немецкая волна».

47-летнего уроженца Австралии обвиняют в незаконном получении и обнародовании засекреченных документов, имеющих отношение к национальной обороне, говорится в заявлении министерства юстиции США, опубликованном в четверг, 23 мая. Если Ассанжа выдадут США и там его признают виновным по всем 18 пунктам, основателя WikiLeaks могут приговорить к 175 годам лишения свободы.

В свою очередь адвокат Джулиана Ассанжа назвал «беспрецедентные обвинения» в адрес своего подзащитного «угрозой для всех журналистов».

Полиция Великобритании 11 апреля арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. 1 мая суд в Лондоне приговорил его к 50 неделям лишения свободы.

В настоящее время британские правоохранители заявляют, что Ассанжа арестовали ещё и на основании официального запроса США о его выдаче. Таким образом, есть все основания полагать, что после английской тюрьмы основатель WikiLeaks будет экстрадирован в США.

Русская линия

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В США готовятся к экстрадиции Джулиана Ассанжа
Американские власти предъявили основателю портала WikiLeaks обвинения по 17 новым пунктам. Теперь ему грозит 175 лет заключения...

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