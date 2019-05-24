Американские власти предъявили основателю портала WikiLeaks обвинения по 17 новым пунктам. Теперь ему грозит 175 лет заключения…

О том, что власти Европы рано или поздно выдадут США основателя портала WikiLeaks Ассанжа Джулиана, арестованного после 7-летнего заточения в посольстве Эквадора в Англии, мало кто сомневается. В настоящее время он содержится в английской тюрьме. На его голову претендуют власти Швеции, которые после ареста американского разоблачителя экстренно возобновили прекращённое было дело о изнасиловании, заведённое против Ассанжа. Но для США получение разоблачителя — важнее.

Не случайно, в Америке уже активно готовятся если не посадить основателя WikiLeaks на электрический стул, то дать ему как минимум три пожизненных.

В настоящее время власти США предъявили Ассанжу обвинения по 17 новым пунктам, сообщает «Немецкая волна».

47-летнего уроженца Австралии обвиняют в незаконном получении и обнародовании засекреченных документов, имеющих отношение к национальной обороне, говорится в заявлении министерства юстиции США, опубликованном в четверг, 23 мая. Если Ассанжа выдадут США и там его признают виновным по всем 18 пунктам, основателя WikiLeaks могут приговорить к 175 годам лишения свободы.

В свою очередь адвокат Джулиана Ассанжа назвал «беспрецедентные обвинения» в адрес своего подзащитного «угрозой для всех журналистов».

Полиция Великобритании 11 апреля арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. 1 мая суд в Лондоне приговорил его к 50 неделям лишения свободы.

В настоящее время британские правоохранители заявляют, что Ассанжа арестовали ещё и на основании официального запроса США о его выдаче. Таким образом, есть все основания полагать, что после английской тюрьмы основатель WikiLeaks будет экстрадирован в США.

Русская линия