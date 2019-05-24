Прошедший Синод новой организации показал, что ни один «епископ» его идей не поддерживает…

Лже-патриарх Филарет Денисенко перехитрил сам себя, когда согласился на предложение Фанара отказаться от выдвижения своей кандидатуры в Предстоятели «ПЦУ», и по факту остался не у дел. Об этом свидетельствуют итоги очередного Синода новой организации, на котором Денисенко остался в полной изоляции.

24 мая 2019 года «Священный Синод ПЦУ» принял решение во всём следовать Уставу своей церковной структуры, однако лже-патриарх Филарет Денисенко свою подпись под этим решением не поставил, сообщает СПЖ.

«Синодом было засвидетельствовано, что в своей дальнейшей жизни и деятельности Украинская поместная православная церковь будет руководствоваться священным преданием, священным писанием и принятым 15 декабря 2019 года уставом в стенах Софии Киевской. Мы практически все были единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только патриархом», — заявил Епифаний Думенко.

Также он сообщил, что несмотря на то, что «архиереи» «дискутировали, разговаривали, убеждали, все увидели, что Святейший Патриарх Филарет, к сожалению, остается утвержден в своей мысли».

Глава ПЦУ опроверг также звучавшие ранее заявления Денисенко о зависимости его церковной структуры от Фанара. На вопрос журналистов про варение мира, он ответил, что такой пункт только подчеркивает духовную связь новой религиозной организации с Фанаром.

Епифаний не стал отрицать, что в уставе прописан и пункт о решении всех внутренних конфликтов «ПЦУ» в Константинополе, и подчеркнул — отбрасывать его никак нельзя.

«Если мы будем отбрасывать этот пункт, то мы будем отрицать сами себя. <…> Мы должны тогда отказаться от решений, которые были приняты в Константинополе 11 октября», — заявил глава новой церковной структуры.

По его словам, Денисенко за его заявления наказывать не будут, а слухи о попытках на прошедшем заседании «Синода» отправить его на покой не соответствуют действительности.

Что в этих условиях намерен предпринять сам Денисенко, пока не ясно. Ему уже 90 лет и не исключено, что у бывшего главы украинских раскольников уже просто нет сил, чтобы инициировать ещё один раскол.

Русская линия