Русская линия
Сводка новостей от 24 мая 2019

Глава «Киевского патриархата» более не имеет никакого влияния на «ПЦУ»
Прошедший Синод новой организации показал, что ни один «епископ» его идей не поддерживает…

Лже-патриарх Филарет ДенисенкоЛже-патриарх Филарет Денисенко перехитрил сам себя, когда согласился на предложение Фанара отказаться от выдвижения своей кандидатуры в Предстоятели «ПЦУ», и по факту остался не у дел. Об этом свидетельствуют итоги очередного Синода новой организации, на котором Денисенко остался в полной изоляции.

24 мая 2019 года «Священный Синод ПЦУ» принял решение во всём следовать Уставу своей церковной структуры, однако лже-патриарх Филарет Денисенко свою подпись под этим решением не поставил, сообщает СПЖ.

«Синодом было засвидетельствовано, что в своей дальнейшей жизни и деятельности Украинская поместная православная церковь будет руководствоваться священным преданием, священным писанием и принятым 15 декабря 2019 года уставом в стенах Софии Киевской. Мы практически все были единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только патриархом», — заявил Епифаний Думенко.

Также он сообщил, что несмотря на то, что «архиереи» «дискутировали, разговаривали, убеждали, все увидели, что Святейший Патриарх Филарет, к сожалению, остается утвержден в своей мысли».

Глава ПЦУ опроверг также звучавшие ранее заявления Денисенко о зависимости его церковной структуры от Фанара. На вопрос журналистов про варение мира, он ответил, что такой пункт только подчеркивает духовную связь новой религиозной организации с Фанаром.

Епифаний не стал отрицать, что в уставе прописан и пункт о решении всех внутренних конфликтов «ПЦУ» в Константинополе, и подчеркнул — отбрасывать его никак нельзя.

«Если мы будем отбрасывать этот пункт, то мы будем отрицать сами себя. <…> Мы должны тогда отказаться от решений, которые были приняты в Константинополе 11 октября», — заявил глава новой церковной структуры.

По его словам, Денисенко за его заявления наказывать не будут, а слухи о попытках на прошедшем заседании «Синода» отправить его на покой не соответствуют действительности.

Что в этих условиях намерен предпринять сам Денисенко, пока не ясно. Ему уже 90 лет и не исключено, что у бывшего главы украинских раскольников уже просто нет сил, чтобы инициировать ещё один раскол.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Александр Высокинский: «Если площадка у Театра драмы будет убрана из шорт-листа, это повлияет на опрос»
Глава Екатеринбурга считает, что Октябрьская площадь должна остаться в списке мест для голосования, где может быть построен собор святой Екатерины...

Глава «Киевского патриархата» более не имеет никакого влияния на «ПЦУ»
Прошедший Синод новой организации показал, что ни один «епископ» его идей не поддерживает...

Денисенко заявил, что не будет выполнять трёх главных пунктов Томоса
Глава «Киевского патриархата» заявил, что «ПЦУ» будет сама варить миро, не станет отказываться от храмов за границей и откажется считать Патриарха Варфоломея своим высшим судьёй...

В США готовятся к экстрадиции Джулиана Ассанжа
Американские власти предъявили основателю портала WikiLeaks обвинения по 17 новым пунктам. Теперь ему грозит 175 лет заключения...

Как другу России
Владимир Путин вручил орден Дружбы митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы вспоминаем русского патриота дьяка Тимофея Осипова и академика А.И.Соболевского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика