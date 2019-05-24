Русская линия
Сводка новостей от 24 мая 2019

Как другу России
Владимир Путин вручил орден Дружбы митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру…

Владимир Путин вручил орден Дружбы митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру23 мая 2019 года в Екатерининском зале Кремля Президент России Владимир Путин вручил ордена, медали и нагрудные знаки к почетным званиям выдающимся гражданам России, а также ряду иностранных граждан. Были награждены более 30 представителей различных сфер: летчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства.

Среди награжденных — митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. Глава Православной Церкви Молдовы был удостоен ордена Дружбы, сообщает Патриархия.Ru.

После вручения почетной награды митрополит Владимир обратился к Президенту России с благодарственным словом:

«Ваше Превосходительство, многоуважаемый господин Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Позвольте мне поблагодарить Вас за высокую государственную награду Российской Федерации за мое 45-летнее служение, скажу, интернациональное, поскольку служил в России, на Украине и уже 30 лет служу Православной Церкви Молдовы. Буду стараться и впредь неленостно трудиться во славу святой Православной Церкви и Божиего народа. Большое спасибо».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Александр Высокинский: «Если площадка у Театра драмы будет убрана из шорт-листа, это повлияет на опрос»
Глава Екатеринбурга считает, что Октябрьская площадь должна остаться в списке мест для голосования, где может быть построен собор святой Екатерины...

Глава «Киевского патриархата» более не имеет никакого влияния на «ПЦУ»
Прошедший Синод новой организации показал, что ни один «епископ» его идей не поддерживает...

Денисенко заявил, что не будет выполнять трёх главных пунктов Томоса
Глава «Киевского патриархата» заявил, что «ПЦУ» будет сама варить миро, не станет отказываться от храмов за границей и откажется считать Патриарха Варфоломея своим высшим судьёй...

В США готовятся к экстрадиции Джулиана Ассанжа
Американские власти предъявили основателю портала WikiLeaks обвинения по 17 новым пунктам. Теперь ему грозит 175 лет заключения...

Как другу России
Владимир Путин вручил орден Дружбы митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы вспоминаем русского патриота дьяка Тимофея Осипова и академика А.И.Соболевского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика