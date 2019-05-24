23 мая 2019 года в Екатерининском зале Кремля Президент России Владимир Путин вручил ордена, медали и нагрудные знаки к почетным званиям выдающимся гражданам России, а также ряду иностранных граждан. Были награждены более 30 представителей различных сфер: летчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства.

Среди награжденных — митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. Глава Православной Церкви Молдовы был удостоен ордена Дружбы, сообщает Патриархия.Ru.

После вручения почетной награды митрополит Владимир обратился к Президенту России с благодарственным словом:

«Ваше Превосходительство, многоуважаемый господин Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Позвольте мне поблагодарить Вас за высокую государственную награду Российской Федерации за мое 45-летнее служение, скажу, интернациональное, поскольку служил в России, на Украине и уже 30 лет служу Православной Церкви Молдовы. Буду стараться и впредь неленостно трудиться во славу святой Православной Церкви и Божиего народа. Большое спасибо».

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