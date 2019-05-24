23 мая 2019 года председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы Алексей Хрипун подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Диакония.Ru.

«У Церкви есть тысячелетний опыт помощи страждущим. Она всегда помогала людям и утешала их. Я очень благодарен всем главным врачам и сотрудникам медицинских учреждений за то, что сейчас священники и церковные добровольцы крайне редко встречаются с непониманием и недоверием в больницах, — сказал на церемонии подписания Соглашения епископ Пантелеимон. — Взаимодействие Церкви и государства в здравоохранении продолжается почти тридцать лет, и замечательно, что теперь оно имеет такую основу как Соглашение. Мы сможем сделать больше для наших больных, их родственников и для всех, кто попадает в больницу и нуждается в помощи».

Соглашение о сотрудничестве между Синодальным отделом по благотворительности Русской Православной Церкви и Департаментом здравоохранения Москвы предусматривает сотрудничество в оказании помощи пациентам в медицинских организациях. В частности, предполагается участие сестер милосердия в уходе за пациентами в московских больницах, помощь в больницах церковных добровольцев и социальных работников. Отдельное направление взаимодействия — развитие паллиативной помощи и помощи в уходе за пациентами на дому.

Соглашение позволит развивать больничное служение священников. В 2018 году при Епархиальном совете Москвы была образована специальная Комиссия по больничному служению. Она создана для организации больничного служения священников и их помощников в больницах Москвы.

Также Соглашением предусмотрено развитие профилактики абортов, оказание психологической и социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Кроме того, соглашение предполагает взаимодействие по оказанию духовной и медицинской помощи инвалидам, ВИЧ-инфицированным, бездомными пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Сотрудничество будет развиваться и по вопросам поддержки людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

Для более эффективной работы Стороны создадут совместную двустороннюю комиссию.

В ходе встречи также было подписано Соглашение между Морозовской детской городской клинической больницей и храмом святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. Добровольцы православной службы помощи «Милосердие» 2 раза в неделю приходят заниматься с детьми творческими и развивающими занятиями в 2 отделения Морозовской больницы — нейрохирургию и кардиохирургию. Помощь добровольцев в Морозовской больнице — часть проекта православной службы «Милосердие» «Дети под Покровом», в нем участвуют 200 добровольцев. Сейчас в Морозовской больнице строится новый храм, закладной камень которого 11 апреля освятил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон.

На церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве присутствовали директор и главный врач центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров, главный врач Морозовской детской больницы Елена Петряйкина, врио директора Свято-Димитриевского училище сестер милосердия Алексей Конопатченков, руководитель управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы Светлана Браун.

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