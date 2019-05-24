Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий, происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (в иночестве — Кирилл) — самым младшим.

Святой Мефодий около 10 лет был византийским воеводой в славянском княжестве Славинии, бывшею под греческой державой. По особому усмотрению, Божию Мефодий хорошо изучил славянский язык и стал располагать свою волю к отречению от всего земного. Оставив воеводство и все утехи мира, он ушел в монахи на гору Олимп.

Святой Константин с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним Императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего Патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова. За свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание Философа. По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан Императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами и также одержал победу. Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему святому Мефодию на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов.

Вскоре Император вызвал обоих братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились в Корсуни, где чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского. Там же в Корсуни святой Константин нашел человека, говорящего по-русски, и стал учиться у него читать и говорить на его языке. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь.

Вскоре Император призвал святого Константина и приказал идти просвещать славян в Моравии. В 863 году с помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Затем братья отправились в Моравию и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов и они подали жалобу в Рим. Однако по прибытии братьев в Вечный город папа Римский Адриан утвердил богослужение на славянском языке.

Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол святого Апостола Андроника. В Паннонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке. Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они добились ареста и суда над святителем Мефодием, который был сослан в заточение в Швабию, где в течение двух с половиной лет претерпел многие страдания. Освобожденный по приказанию папы Римского Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу, а также одного из польских князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонение на святителя, за непринятие римского учения об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына. Святитель Мефодий был вызван в Рим, но оправдался перед папой, сохранив в чистоте Православное учение, и был снова возвращен в столицу Моравии — Велеград.

В последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик). Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках — славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда — столицы Моравии. К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены в древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян чествуется с XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII веку. Торжественное празднование памяти святых первосвятителей равноапостольных Кирилла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году.

Сегодня вспоминаем подвиг русского патриота дьяка Тимофея Осипова, принявшего мученическую смерть 11 мая 1606 года.

История не сохранила для нас биографии этого мужественного русского человека. Известно лишь, что в Смутное время, после захвата власти в Москве Лжедмитрием I на Тимофея Осипова была возложена обязанность торжественно объявить жену самозванца Марину Мнишек царицей, после чего должно было последовать принесение ей присяги. Готовясь к этому дню, дьяк Тимофей Осипов наложил на себя пост и двукратно причастился Святых Таин. Затем, когда настало время, он, ничего не сказав жене, предстал перед Лжедмитрием и в присутствии всех громогласно начал свою речь словами: «Велишь себя писать в титулах и грамотах цезарь непобедимый, а то слово по нашему христианскому закону Господу нашему Иисусу Христу грубо и противно: а ты вор и еретик подлинный, расстрига Гришка Отрепьев, а не царевич Димитрий». Мужественный дьяк объявил затем, что не желает присягать иезуитке, царице-язычнице, оскорбляющей своим присутствием московские святыни, и хотел продолжать свою речь дальше, но был тотчас же убит сторонниками самозванца и выброшен из окна.

В день, когда Святая Церковь прославляет равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, просветителей славянства, мы чтим память выдающегося русского ученого и общественного деятеля, товарища председателя Главного Совета Союза Русского Народа (СРН) академика Алексея Ивановича Соболевского, скончавшегося в 1929 г.

Он родился 26 декабря 1857 года в Москве в семье чиновника. Образование получил на историко-филологическом факультете Московского университета. Защитив в 1884 г. докторскую диссертацию по истории русского языка, был профессором Киевского и Санкт-Петербургского университетов, в 1900 г. избран академиком Академии наук. Соболевский внес неоценимый вклад в собирание русского фольклора, издал 6 томов «Великорусских народных песен».

Академик Соболевский был активным участником славянского движения, членом первой русской национальной организации Русское Собрание (РС), принимал участие в монархических съездах, на которых выступал с докладами. Особенно заметной была его роль в СРН. Во время раскола в Союзе поддерживал А.И.Дубровина, из-за чего был выведен из состава руководящего органа СРН. В 1910 г. за его монархические выступления и публикации был обвинен либеральной профессурой и студентами в клевете, ему пришлось судиться, и хотя суд оправдал Соболевского, он вынужден был уйти из Петербургского университета и перебрался в Москву. Здесь с 1911 г. он некоторое время возглавлял Союз Русских Людей (СРЛ). В конце 1916 г. назначен Государем к участию в Государственном Совете, но приступить к обязанностям не успел.

К февральскому перевороту академик Соболевский отнесся крайне негативно. После захвата власти большевиками совсем отошел от политической деятельности. Однако летом 1918 г. был арестован, от расправы его спасло только заступничество ученых. Однако «дело Соболевского» продолжало числиться за ревтрибуналом. Есть сведения, что Соболевский подвергался репрессиям и незадолго до своей кончины.

Сегодня также празднуется память обновления (основания) Константинополя — столицы Византийской империи (330). Сегодня празднуется память освящения храма Святой Софии в Киеве (960).

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