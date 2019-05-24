Русская линия
Сводка новостей от 24 мая 2019

Патриарх Варфоломей обсудил с послом США в Греции «украинский вопрос»
Американский посол выразил решительную поддержку усилиям своей страны «по обеспечению свободы вероисповедания и украинской автокефалии»…

Патриарх Варфоломей и посол США в Греции Джеффри Пайетт24 мая 2019 года Константинопольский Патриарх Варфоломей встретился с послом США в Греции Джеффри Пайеттом, в ходе встречи речь шла и об «украинском вопросе», сообщает СПЖ со ссылкой на греческое информагентство «Ромфея»

«Выражаю решительную поддержку Соединенным Штатам в их усилиях по обеспечению свободы вероисповедания, украинской автокефалии и нового архиепископа Америки», — заявил Пайетт.

По его словам, в ходе встречи также обсудили планы о приёме Патриарха Варфоломея осенью этого года, когда тот прибудет в Вашингтон.

«Это первый визит Вселенского Патриарха в Соединенные Штаты за десятилетие в очень важный момент для Церкви Америки», — отметил посол.

В США настороженно приняли нового архиепископа Фанара митрополита Прусского Элпидофора, многие иерархи Греческой архиепископии Америки не согласны с его кандидатурой. Сам архиепископ заявил, что уже получил и продолжает получать тёплые поздравления из разных уголков Америки, и они его воодушевляют. Но ситуация на самом деле очень напряжённая — американские православные недовольны тем, что им навязали эту кандидатуру.

Стоит отметить, что митрополит Элпидофор полностью поддерживает действия Фанара на Украине. Он убежден, что «предоставление автокефалии Поместной Церкви вот уже почти 1350 лет подлежит исключительной юрисдикции и компетенции Вселенского Патриарха и Священного Синода Константинопольской Церкви» и не нуждается в одобрении со стороны других Поместных Церквей.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Александр Высокинский: «Если площадка у Театра драмы будет убрана из шорт-листа, это повлияет на опрос»
Глава Екатеринбурга считает, что Октябрьская площадь должна остаться в списке мест для голосования, где может быть построен собор святой Екатерины...

Жить стало тяжелее
Согласно опросу ВЦИОМ, рейтинг доверия россиян к Путину опустился до минимума за 13 лет...

Глава «Киевского патриархата» более не имеет никакого влияния на «ПЦУ»
Прошедший Синод новой организации показал, что ни один «епископ» его идей не поддерживает...

Денисенко заявил, что не будет выполнять трёх главных пунктов Томоса
Глава «Киевского патриархата» заявил, что «ПЦУ» будет сама варить миро, не станет отказываться от храмов за границей и откажется считать Патриарха Варфоломея своим высшим судьёй...

Патриарх Варфоломей обсудил с послом США в Греции «украинский вопрос»
Американский посол выразил решительную поддержку усилиям своей страны «по обеспечению свободы вероисповедания и украинской автокефалии»...

В США готовятся к экстрадиции Джулиана Ассанжа
Американские власти предъявили основателю портала WikiLeaks обвинения по 17 новым пунктам. Теперь ему грозит 175 лет заключения...

Как другу России
Владимир Путин вручил орден Дружбы митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы вспоминаем русского патриота дьяка Тимофея Осипова и академика А.И.Соболевского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика