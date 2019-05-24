24 мая 2019 года Константинопольский Патриарх Варфоломей встретился с послом США в Греции Джеффри Пайеттом, в ходе встречи речь шла и об «украинском вопросе», сообщает СПЖ со ссылкой на греческое информагентство «Ромфея»

«Выражаю решительную поддержку Соединенным Штатам в их усилиях по обеспечению свободы вероисповедания, украинской автокефалии и нового архиепископа Америки», — заявил Пайетт.

По его словам, в ходе встречи также обсудили планы о приёме Патриарха Варфоломея осенью этого года, когда тот прибудет в Вашингтон.

«Это первый визит Вселенского Патриарха в Соединенные Штаты за десятилетие в очень важный момент для Церкви Америки», — отметил посол.

В США настороженно приняли нового архиепископа Фанара митрополита Прусского Элпидофора, многие иерархи Греческой архиепископии Америки не согласны с его кандидатурой. Сам архиепископ заявил, что уже получил и продолжает получать тёплые поздравления из разных уголков Америки, и они его воодушевляют. Но ситуация на самом деле очень напряжённая — американские православные недовольны тем, что им навязали эту кандидатуру.

Стоит отметить, что митрополит Элпидофор полностью поддерживает действия Фанара на Украине. Он убежден, что «предоставление автокефалии Поместной Церкви вот уже почти 1350 лет подлежит исключительной юрисдикции и компетенции Вселенского Патриарха и Священного Синода Константинопольской Церкви» и не нуждается в одобрении со стороны других Поместных Церквей.

Русская линия