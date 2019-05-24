Реставрация памятника федерального значения — Астраханского белокаменного кремля XVI века, которая продолжается уже более 10 лет, завершится в 2021 году. В обновление главной достопримечательности Астрахани вложено уже более 3 млрд рублей, сообщил ТАСС руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Алексей Агеев.

14 мая министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина в Астраханской области сообщил, что многолетняя реставрация астраханского кремля находится в завершающей стадии: отреставрировать осталось последний объект — Троицкий собор. Также Мединский заметил, что проект полностью обеспечен финансированием.

«Полномасштабные реставрационные работы начались на территории Астраханского кремля в 2005 году. За этот период был сделан огромный объем работ — выполнена реконструкция сетей кремля (канализация, водопровод, электропроводка и т. д.), проведена реставрация практически всех объектов кремля, в том числе колокольни, Успенского собора, стен по всему периметру комплекса. Кремль преобразился. Всего в период с 2005 года в реставрацию Астраханского кремля было вложено более 3 млрд рублей», — сказал Агеев.

По его словам, реставрация последнего объекта — Троицкого собора (состоит из трех церквей, расположенных на одном подклете: Троицкой, Сретенской, Введенской и двух Трапезных палат) уже выполнена на 50−60%. В частности, усилен фундамент, частично укреплены стены, обновлена кровля. Осталось провести работы в главной церкви комплекса, а также отреставрировать фасады и интерьеры. «Объект большой и сложный. По решению Минкультуры РФ, работы будут выполняться в 2019, 2020 и 2021 годах — за этот период планируется полностью завершить реставрацию», — добавил Агеев.

Реставрация не влияет на режим работы комплекса — в мае Астраханский кремль открыл свой очередной летний туристический сезон. Гостям можно посещать практически все объекты, интерес вызывает и сама история создания кремля.

Русская линия