Глава «Киевского патриархата» заявил, что «ПЦУ» будет сама варить миро, не станет отказываться от храмов за границей и откажется считать Патриарха Варфоломея своим высшим судьёй…

Начав с обвинений в адрес нарушившего тайные договорённости Епифания Думенко, лже-патриарх Филарет Денисенко перешёл и к обвинениям в адрес Константинопольского Патриархата, а также резкой критике того Томоса, который ещё совсем недавно президент Украины Пётр Порошенко с помпой возил по храмам «ПЦУ» и показывал, как некую святыню.

Денисенко заявил, что если бы заранее знал условия, прописанные в Томосе, то никогда бы не согласился на его получение. И хотя всем очевидно, что основные статьи Томоса были ему известны, тем не менее, глава «Киевского патриархата» делает вид, что это не так, и активно подготовит почву к пересмотру этой грамоты на свой лад.

«Мы на Соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого Томоса, то мы не согласились бы на такой Томос. Часть Украинской православной церкви, которую назвали Православная церковь в Украине, — такого названия в Православных Церквях нет, и не все понимают, что за этим прячется. Но Томос раскрыл нам значение этого названия», — заявил Денисенко в интервью ресурсу «Настоящее время».

Далее глава «Киевского патриархата» перечислил те условия Томоса, которые он не станет выполнять ни при каких обстоятельствах.

Первое — это отказ от диаспоры и храмов заграницей. «Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции — в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, — то они являются нашей паствой, нашей частью. А Томос нам говорит: „Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату“», — возмутился Денисенко.

Второе — это получение мира на Фанаре. «В Томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы. По названию мы — автокефальная церковь, а в действительности мы зависим от мира — дадут нам миро или не дадут», — заявил Денисенко, отметив, что в УПЦ КП варили миро самостоятельно, и так будет и в «ПЦУ».

Третье — решение конфликтов на Фанаре и признание Патриарха Варфоломея высшим судьёй для клириков «ПЦУ».

«Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы — автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Так же, как Украинская православная церковь Московского патриархата имеет независимость в управлении, но входит в состав Московского патриархата», — заявил Филарет.

«Ни у одной автокефальной церкви, которая получила томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов. Сейчас идёт большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового — что никакого патриархата в Украине не существует. Мы не отказываемся от томоса, но не будем исполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять», — подчеркнул Денисенко.

Русская линия