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Сводка новостей от 24 мая 2019

В Ташкент принесена чудотворная Феодоровская икона Божией Матери

Вечером 22 мая 2019 года в Ташкент была принесена чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, сообщает сайт Ташкентской епархии.

В аэропорту имени Ислама Каримова святыню встречали глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, протоиерей Игорь Балухатин, протоиерей Сергий Стаценко, игумен Нектарий (Блинов), протоиерей Павел Сергеев.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла чудотворная икона, хранящаяся в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе г. Костромы, с 10 по 22 мая пребывала в пределах Казахстанского митрополичьего округа, с 22 мая по 3 июня образ будет находиться в Ташкенте.

Святой образ сопровождают: настоятель Петропавловского храма г. Костромы протоиерей Сергий Степанов, ключарь Богоявленско-Анастасиина собора г. Костромы протоиерей Владимир Воронин, клирик Воскресенского собора г. Костромы иеродиакон Иоасаф (Синявин), клирик Богоявленско-Анастасиина собора г. Костромы диакон Сергий Бахтин.

После встречи в аэропорту икону перевезли в главный храм Ташкентской епархии — кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.

В храме митрополит Викентий в сослужении духовенства Ташкентского и Гулистанского благочиния совершил перед иконой молебен.

По окончании богослужения митрополит Викентий обратился к верующим с архипастырским словом. Глава Среднеазиатского митрополичьего округа поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за Первосвятительское благословение на принесение святыни в пределы Ташкентской епархии, митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта, а также митрополита Астанайского и Казахстанского Александра за оказанное содействие в доставке святыни из Алма-Аты в Ташкент.

Русская линия

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В Ташкент принесена чудотворная Феодоровская икона Божией Матери

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