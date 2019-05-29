17 мая 2019 года состоялась встреча членов Экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), в ходе которой были подведены итоги целевого отбора проектов в сфере территориальной идентичности и культуры. Лидеры вышедших в финальную стадию конкурса проектов представили свои решения, нацеленные на развитие региональной идентичности, экотуризма и стимулирования познавательных путешествий для детей и взрослых.

Успешные и доказавшие свою эффективность на региональном уровне проекты будут тиражированы при поддержке АСИ в рамках инициативы «100 лидеров развития социальной сферы».

Одним из семи проектов, взятых Агентством на сопровождение, стал проект «Дорога в Лавру», сообщает Патриархия.ru. Этот проект заключается в создании инфраструктуры и системы поддержки туристов и паломников вдоль исторического пешеходного маршрута от Иверской часовни на Красной площади в Москве до Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

В настоящее время желающие уже могут совершить безопасное пешее путешествие из столицы к келии преподобного Сергия Радонежского: разработан маршрут, отмеченный на картах; в социальных сетях есть группы, посвященные маршруту, в течение всего года несколько раз в месяц по маршруту ходят туристические группы и одиночные паломники. Однако отсутствие системной поддержки и сервисов для паломников и туристов пока препятствует превращению дороги в популярный природный объект культурного и исторического наследия — уникальную достопримечательность России.

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